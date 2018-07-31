Ещё
Российская RFID-система ISBC способна предотвратить кражи в фитнесе и ритейле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав

Российская RFID-система ISBC способна предотвратить кражи в фитнесе и ритейле 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Группа компаний ISBC создала новую отечественную антикражную систему ISBC Anti-Theft. RFID-решение на базе технологий радиочастотной идентификации сверхвысокочастотного стандарта UHF производится в Зеленограде. Новинка предотвратит кражи в ритейле и фитнес-центрах, при этом стоимость российского оборудования более чем в 2 раза ниже зарубежных аналогов.
В современных SPA-центрах и фитнес-клубах распространена услуга предоставления бесплатных полотенец и халатов. Во-первых, решается вопрос соблюдения гигиены. Во-вторых, растет лояльность клиентов. Закончив тренировку, посетители клуба или spa-центра должны сдать полотенца и халаты.
К сожалению, клубы страдают от постоянных потерь, для крупных фитнесов достигающих 150 полотенец ежедневно. Организация жесткого ручного контроля бессмысленна, но проблема решается очень просто. Полотенца оснащаются специальными UHF-метками, устойчивыми к стирке, а система ISBC Anti-Theft на выходе громко напоминает о необходимости вернуть вещь в фитнес-центр.
Новая российская система состоит из сверхвысокочастотных RFID-считывателей производства ISBC с внешними антеннами, программного обеспечения, оповещающих и исполнительных устройств. При попытке вынести вещь может включаться световая или светозвуковая сигнализация, информируя персонал заведения.
— Российская ISBC Anti-Theft предназначена для фитнес-клубов, розничных сетей, отелей, SPA-центров. Она может заменить обычные антикражные ворота в магазинах и монтироваться скрытно, что повышает ее эффективность. Использование RFID-технологий ISBC позволяет совместить борьбу с воровством с инвентаризацией товаров в торговле и на складах, вплоть до точного указания на место расположения товара, — рассказал руководитель Департамента радиочастотной идентификации ISBC Андрей Красовский.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
Архитектор рассказал, почему дома в Зеленограде не должны были быть выше деревьев Анатолий Смирнов: «Жителей интересует состояние промышленности» Префект Анатолий Смирнов: «Мы наведем порядок в 17 микрорайоне»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье рухнул пешеходный мост119
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав103
Запашный экстренно госпитализирован24
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике20
Внуки Исмаилова живут в нищете42
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
11:58
Почему пора брать ипотеку
Личный счет Недвижимость
02:06
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике
В мире
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:14
МИД опубликовал «целебное фото» Лаврова
Политика
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение