Российская RFID-система ISBC способна предотвратить кражи в фитнесе и ритейле

Группа компаний ISBC создала новую отечественную антикражную систему ISBC Anti-Theft. RFID-решение на базе технологий радиочастотной идентификации сверхвысокочастотного стандарта UHF производится в Зеленограде. Новинка предотвратит кражи в ритейле и фитнес-центрах, при этом стоимость российского оборудования более чем в 2 раза ниже зарубежных аналогов.

В современных SPA-центрах и фитнес-клубах распространена услуга предоставления бесплатных полотенец и халатов. Во-первых, решается вопрос соблюдения гигиены. Во-вторых, растет лояльность клиентов. Закончив тренировку, посетители клуба или spa-центра должны сдать полотенца и халаты.

К сожалению, клубы страдают от постоянных потерь, для крупных фитнесов достигающих 150 полотенец ежедневно. Организация жесткого ручного контроля бессмысленна, но проблема решается очень просто. Полотенца оснащаются специальными UHF-метками, устойчивыми к стирке, а система ISBC Anti-Theft на выходе громко напоминает о необходимости вернуть вещь в фитнес-центр.

Новая российская система состоит из сверхвысокочастотных RFID-считывателей производства ISBC с внешними антеннами, программного обеспечения, оповещающих и исполнительных устройств. При попытке вынести вещь может включаться световая или светозвуковая сигнализация, информируя персонал заведения.