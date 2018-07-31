Как действовало ГРУ СССР

Главное разведывательное управление СССР ведет свою историю с 1918 года. Пройдя целую серию реорганизаций, окончательный вид оно получило к началу 1950-х годов. Известно о деятельности советского ГРУ крайне мало, однако, после распада СССР кое-что стало доступно общественности.

КГБ и ГРУ В сознании обывателя существует некоторая путаница между сферой деятельности двух государственных органов, отвечавших за безопасность страны — КГБ и ГРУ. Если в ведении Комитета государственной безопасности в первую очередь были контрразведка, оперативно-розыскная работа, охрана партийных руководителей, борьба с инакомыслием, то Главное разведывательное управление отвечало за внешнюю разведку, являясь составной частью Министерства обороны СССР. Глава ГРУ напрямую подчинялся начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил и министру обороны.

Деятельность всех структур ГРУ была связана непосредственно с интересами вооруженных сил СССР и включала в себя военную, промышленную, космическую, радиоэлектронную и многие другие виды разведок. Особое внимание было акцентировано на работе агентуры, через которую добывались сведения о засекреченных объектах, военных разработках и планах руководства западных государств.

В СМИ нередко появлялась информация о якобы существующем соперничестве между КГБ и ГРУ, но это справедливо, скорее, для отношений КГБ и МВД . С 1963 года по инициативе нового начальника ГРУ Петра Ивашутина стали организовываться ежемесячные рабочие встречи с руководителем КГБ Александром Сахаровским, которые попеременно проходили то на Лубянке, то на Гоголевском бульваре (там в 1960-х размещалось большинство управлений военной разведки).

Обезопасить страну

Сфера деятельности ГРУ СССР была обширна: от внедрения агентов до заброски диверсионных групп, от детального изучения армий конкурирующих держав до создания самых сложных технологий мониторинга территорий противника.

Аналитическую группу ГРУ могли привлечь любые мелочи. Например, в начале 1943 года военная разведка установила, что немецкие типографии резко увеличили выпуск карт Орловской, Курской и Белгородской областей. Вывод — германская армия готовит там генеральное наступление. И действительно в июле этого же года на северном и южном фасах Курского плацдарма началась операция «Цитадель».

В разгар «холодной войны» главной задачей ГРУ было отслеживание дислокации стратегического и тактического ядерного оружия на базах НАТО , равно как и видоизменения арсенала оборонительных и наступательных средств противника. Это было особенно актуально в 60-е годы, когда американцы едва ли не еженедельно размещали новые носители ракетно-ядерного оружия как наземного, так и морского базирования. [С-BLOCK]

В конце 50-х советская разведка вступила в активное соперничество с США в создании и развитии средств космического слежения. Секретный указ правительства СССР о разработке программы «Объект Д», в результате которой должен был быть запущен спутник для фоторазведки из космоса, появился еще в 1956 году. До сих пор текст этого документа держится в тайне. Первый отечественный разведывательный аппарат «Космос — 4» был выведен на орбиту 26 апреля 1962 года, а уже к середине 1970-х ежегодно запускалось до 35 подобных аппаратов.

Одной из обязанностей ГРУ был ежедневный мониторинг горячих точек планеты, для чего использовались не только спутники слежения, но и флотилия разведывательных судов. Один из первых подобных кораблей, «Крым», выполнял свои задачи в Средиземном море в октябре 1973 года во время Четвертой арабо-израильской войны.

Работа разведывательного судна была налажена так, что начальник ГРУ получал доклады об атаках израильских ВВС в режиме реального времени. Более того, 25 октября, буквально через 5 минут после того, как командование войск США, дислоцированных на юге Европы, получило приказ о приведении подразделений в боевую готовность, об этом уже знал министр обороны СССР.

Рождение спецназа

Среди всех областей деятельности ГРУ, пожалуй, больше всего известно об операциях спецназа, который был создан в 1950-х годах. Основной задачей спецподразделений военной разведки была борьба с главным противником СССР — НАТО, однако спектр их применений оказался значительно шире.

Подобные формирования начали создаваться еще на заре появления органов внешней разведки. К ним, к примеру, относились партизанские отряды, действовавшие в тылу Белой армии; спецподразделения времен советско-польской войны; спецформирования участвовавшие в Гражданском конфликте в Испании в рядах республиканской армии; диверсионные партизанские группы периода Второй мировой.

Заброшенные в немецкий тыл отряды зачастую терпели большие потери. Так из 231 отряда численностью в 12 тысяч человек, отправленного на территорию Белоруссии в 1941 году, к зиме этого года уцелело всего 43 отряда с общим количеством бойцов не более 2-х тысяч.

ГРУ в действии

В послевоенное время в составе ГРУ, по разным оценкам, действовало от 15 до 20 тысяч сотрудников как армейского, так и морского спецназа. Бригадам специального назначения не раз приходилось демонстрировать свое умение в различных точках планеты. Одной из первых успешных операций спецназа ГРУ стала подготовка почвы для установления лояльного СССР правительства Чехословакии в 1968 году.

Тогда спецназовцам буквально за 10 минут удалось взять под контроль аэропорт «Рузине», что дало возможность совершить переброску основных сил «Варшавского договора». Примечательно, что бывший германский диверсант Отто Скорцени назвал операцию по захвату пражского аэропорта «блестящей».

Отметилась спецбригада ГРУ и в Афганистане , приняв участие в захвате дворца Амина. В ее состав вошли представители азиатских республик СССР, владевшие языком пушту. Весь бой занял не более 40 минут, при этом бойцы ГРУ потеряли всего 7 человек убитыми, учитывая, что в распоряжении Амина находилось как минимум в 3,5 раза больше бойцов. [С-BLOCK]

В 1985 году в связи с осложнением ситуации в Афганистане туда дополнительно были переброшены 4 батальона спецназа по 3 тысячи военных в каждом. В работе афганского спецназа были не только удачи, но и поражения. Так после успешного захвата, переправляемых из Пакистана 14 тонн опиума, последовал провал в операции по пресечению контрабанды оружия, в которой бойцы спецнацза потеряли 14 человек из 26.