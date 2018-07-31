Вожатые смогут записаться на собеседование онлайн

На сайте мэра Москвы появился новый сервис для вожатых: теперь они смогут записаться на собеседование онлайн. Об этом сообщили 30 июля.

— Ежегодно слушателями школы вожатых становятся около четырех тысяч человек. Онлайн-запись значительно упростит процесс работы. Кстати, при подаче заявки через mos.ru будущий вожатый сам выбирает день и час, когда ему удобно прийти на собеседование, — рассказал генеральный директор Московского агентства организации отдыха и туризма Василий Овчинников

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что раньше процедура записи была менее удобной. Участники заполняли анкеты на сайте Мосгортура, после с ними связывался сотрудник учреждения и назначал дату и время встречи.