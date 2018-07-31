«МегаФон» перевел «Сбербанк» в скоростной режим

Ростовские Вести: последние новости

С 1 августа Восточный производственный участок “ТНС энерго Ростов-на-Дону” будет работать по новому адресу

Департамент транспорта Ростова взялся за работу и уже выявил 15 нарушений

Через три года общественный транспорт Ростова оборудуют кондиционерами