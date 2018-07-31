«МегаФон» перевел «Сбербанк» в скоростной режим 

31 июля 2018 года. Краснодар. «МегаФон» подключил 217 резервных каналов связи с использованием собственной магистрали передачи данных для отделений Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» на Юге и Кавказе. VPN -каналы подключены в отделениях Ростовской области, Ставрополья, Краснодарского края и Республики Адыгея. Средняя скорость передачи данных составляет 14-20 Мб, максимальная достигает 80 Мб в Ипатово и 100 Мб в Кисловодске. В центральных офисах в Ростове-на-Дону скорости превышают 1 Гбит/с. Это обеспечит оперативность деловых коммуникаций, документооборота и финансовых операций. «Защищенный доступ в интернет и дополнительные опции, реализуемые на базе фиксированной технологии, остаются одними из самых востребованных услуг среди наших клиентов. Они отвечают требованиям экономии и информационной безопасности, — комментирует Анатолий Горбунов, директор Кавказского филиала ПАО „МегаФон“. — В перспективе, используя VPN -каналы, „Сбербанку“ будет легче интегрировать и развивать инновационные сервисы на основе передачи данных. Это, безусловно, поможет нашему клиенту обеспечить ещё более высокий уровень клиентского сервиса и эффективно решать корпоративные задачи». Кавказский филиал компании «МегаФон» уже несколько лет предоставляет телеком-услуги отделениям ПАО «Сбербанк» в Карачаево-Черкесии, Чеченской Республике, Северной Осетии, Ростовской, Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях.