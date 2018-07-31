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Жительница ХМАО выложила в Сеть видео с червяками в воде из-под крана
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В Подмосковье рухнул пешеходный мост

Жительница ХМАО выложила в Сеть видео с червяками в воде из-под крана 

360tv.ru 43 минуты назад
В Нефтеюганске (Ханты‐Мансийский автономный округ) местная жительница выложила в соцсети видео с червяками, которые двигаются в емкости, наполненной водой из‐под крана. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
В течение суток ролик посмотрели свыше 10 тысяч человек.
Одни пользователи соцсетей не поверили автору видео: «Доказательства где, что эта вода из крана?», «Перед счетчиками фильтры стоят. Никак такие черви не могут пройти через них», «Покажите, как набираете ее из крана».
Другие пришли в ужас и поддержали негодование горожанки: «Обалдеть. Так даже мыться в ней страшно», «Как приеду в Юганск, так в первые дни тошнит от этой вонючей воды, потом принюхаешься, зажмуришься и моешься».
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