Жительница ХМАО выложила в Сеть видео с червяками в воде из-под крана

Нефтеюганске (Ханты‐Мансийский автономный округ) местная жительница выложила в соцсети видео с червяками, которые двигаются в емкости, наполненной водой из‐под крана. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

В течение суток ролик посмотрели свыше 10 тысяч человек.

Одни пользователи соцсетей не поверили автору видео: «Доказательства где, что эта вода из крана?», «Перед счетчиками фильтры стоят. Никак такие черви не могут пройти через них», «Покажите, как набираете ее из крана».

Другие пришли в ужас и поддержали негодование горожанки: «Обалдеть. Так даже мыться в ней страшно», «Как приеду в Юганск, так в первые дни тошнит от этой вонючей воды, потом принюхаешься, зажмуришься и моешься».