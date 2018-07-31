Жителей поселения Вороновское приглашают в кинотеатр под открытым небом в Краснопахорское

С 1 августа по 9 сентября в рамках проекта «Московское кино» в столице откроется 30 летних кинотеатров, где все желающие смогут бесплатно посмотреть кино и поучаствовать в мастер-классах от представителей киноиндустрии. Один из таких кинотеатров будет расположен в Краснопахорском поселении у площади Кутузова в селе Красная Пахра.

"Москвичи любят и ценят хорошее кино, поход в кинотеатр — отличная традиция. В сеть Москино входит 13 кинотеатров в разных районах города, где мы показываем как новинки проката, так и ретроспективы, советскую классику, анимацию, проводим встречи. А в теплые летние дни так приятно посмотреть кино не в привычном зале, а на свежем воздухе. Поэтому в рамках проекта «Московское кино» мы рады предложить горожанам насыщенную кинопрограмму под открытым небом", — рассказала генеральный директор Москино Светлана Максимченко.

Как сообщается на официальном сайте поселения Краснопахорское, впрограмме летних киноэкранов — современные российские и зарубежные фильмы ("Ёлки", «Горько!», «Приключения Паддингтона»), советская классика ("Золотой теленок", «Я шагаю по Москве », «Мы из джаза», «Гараж»), мультфильмы и сказки ("Иван Царевич и Серый Волк", «Снежная королева», «Сказка о потерянном времени»). А ещё — предпремьерные показы новинок проката и фильмы из шорт-листа Приза Мэра.

Показывать фильмы будут со среды по воскресенье на большом светодиодном экране, а зрители смогут разместиться на мягких пуфах. Рядом с каждым кинотеатром откроют танцевальные площадки, фуд-корты и точки для буккроссинга. Детскую аудиторию ждет анимационная программа, мастер-классы по мультипликации и другие тематические занятия. Для взрослых запланированы уроки актерского мастерства, ораторского искусства и хореографии. На площадках «Московского кино» можно будет посетить лекции о моде в кинофильмах, истории кино в целом и технологии киносъемки.

Программы проекта будут бесплатны и доступны всем желающим.

Полное расписание и адреса открытых кинотеатров смотрите на kinomoscow.ru.

Проект организован Департаментом культуры города Москвы, куратором кинопрограммы выступает Москино.