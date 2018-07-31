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Мировая бизнес-столица: в Москве растет число предпринимателей
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В Подмосковье рухнул пешеходный мост
В Подмосковье рухнул пешеходный мост

Мировая бизнес-столица: в Москве растет число предпринимателей 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Впервые количество зарегистрированных в городе ИП превысило отметку в 300 тысяч.
В российской столице, которая активно развивает патентную и упрощенную систему налогообложения для малого и среднего бизнеса, поставлен очередной рекорд.
На 1 июля нынешнего года в Москве зарегистрировано 302 тысячи 351 индивидуальный предприниматель.
Общее количество ИП с июня 2017 года в российской столице увеличилось на 11,2 процента, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики города Владимир Ефимов.
Он отметил, что темп прироста новых ИП также впечатляет: в первом полугодии текущего года в городе было зарегистрировано новых ИП на 12,1 процента больше, чем в январе-июне минувшего года.
Говоря о причинах лидерства столицы, министр отметил, что Москва является крупнейшим потребительским рынком Европы, в городе много туристов, жителей и приезжих.
— Своих клиентов может найти любой предприниматель, а меры поддержки, которые сегодня существуют в Москве, делают ведение бизнеса в городе понятным и простым, — заключил Ефимов.
Ранее сообщалось, что столичные предприниматели поборются за часть здания, где Ленин записывал обращения к народу.
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