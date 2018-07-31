Мировая бизнес-столица: в Москве растет число предпринимателей

Впервые количество зарегистрированных в городе ИП превысило отметку в 300 тысяч.

российской столице , которая активно развивает патентную и упрощенную систему налогообложения для малого и среднего бизнеса, поставлен очередной рекорд.

На 1 июля нынешнего года в Москве зарегистрировано 302 тысячи 351 индивидуальный предприниматель.

Общее количество ИП с июня 2017 года в российской столице увеличилось на 11,2 процента, заявил министр правительства Москвы , руководитель департамента экономической политики города Владимир Ефимов.

Он отметил, что темп прироста новых ИП также впечатляет: в первом полугодии текущего года в городе было зарегистрировано новых ИП на 12,1 процента больше, чем в январе-июне минувшего года.

Говоря о причинах лидерства столицы, министр отметил, что Москва является крупнейшим потребительским рынком Европы, в городе много туристов, жителей и приезжих.

— Своих клиентов может найти любой предприниматель, а меры поддержки, которые сегодня существуют в Москве, делают ведение бизнеса в городе понятным и простым, — заключил Ефимов.

Ранее сообщалось, что столичные предприниматели поборются за часть здания, где Ленин записывал обращения к народу.