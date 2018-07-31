Строительство регионального центра шорт-трека начато в Челябинске

По словам главы региона Бориса Дубровского, официальная презентация проекта состоялась еще в 2015 году, реализовать его предполагается до конца 2019 года. В Челябинске уже имеется немало спортивных сооружений мирового класса с искусственным льдом. Строительство центра шорт-трека снимет проблему нехватки льда для спортсменов, занимающихся шорт-треком и фигурным катанием. Шорт-трек, как олимпийский вид спорта, в Челябинске успешно развивается последние восемь лет, южноуральские спортсмены добились положительных результатов. С 2010 года по приглашению правительства Челябинской области в Челябинске работает китайский специалист по шорт-треку Ю Дахе — чемпионом КНР и Азии из провинции Цзилинь. Ю Дахе работает со спортсменами сборной Челябинской области от 13 лет и старше.

Строительство центра шорт-трека на средства федерального и областного бюджетов позволит воспитать в Челябинске немало чемпионов. Возведение объекта уже началось в районе стадиона «Центральный» у крытого ледового дворца «Уральская молния» и легкоатлетического манежа УралГУФК. В результате в лесопарковой зоне в центре Челябинска образуется мощное спортивное ядро. Комплекс предусматривает несколько ледовых площадок, большой и функциональный зал для общей физической подготовки конькобежцев и других спортсменов. Строительство центра шорт-трека сделает челябинский ледовый комплекс одним из крупнейших в России, не уступающим по функциональности «Адлер-арене» в Сочи и ледовому дворцу «Крылатское» в Москве

Работы будут вестись на условиях софинансирования — 240 миллионов рублей поступят из бюджета Челябинской области, 160 миллионов — из федерального бюджета. Двухэтажное здание центра включает в себя крытый каток, тренировочные залы и гостиницу. Комплекс разместится на участке в 12 тысяч квадратных метров, площадь застройки составит 4,9 тысячи квадратных метров. Размер спортивного зала — 2,3 тысячи квадратных метров с ледовым полем 30х60 метров. Трибуна вместит 150 зрителей.