В Калининград вернулась «Атлантида»

«Атлантида» — это научное судно института АнтлантНИРО. Учёные исследовали популяцию рыбы в одном из морей на северо-западе Атлантического океана, это один из самых важных районов российского рыбного промысла. И именно этот рейс помог поставить точку в своеобразном научном соревновании.

Эти кадры сделали сами участники экспедиции. Море Ирмингера. Палуба научного судна «Атлантида». Оно отправилось к берегам Гренландии для оценки запасов рыбы, а именно окуня-клювача.

Алексей Анкудинов, корреспондент:

— Ежегодно российские рыбаки добывают 24 тысячи тонн окуня-клювача в море Ирмингера. Последняя экспедиция в его воды состоялась пять лет назад. Если сравнить её результаты и подвести предварительные итоги последних исследований, то можно смело заявлять, популяция этой рыбы выросла, несмотря на её промысел.

Во время рейса «Атлантида» обследовала районы распространения окуня, была проведена специальная тралово-акустическая съемка и выполнен комплекс океанографических и ихтиологических исследований. Работала группа ученых в области рыбного хозяйства.

Константин Бандурин, директор АтлантНИРО:

— Состав группы был большой. Участвовали специалисты из нашего головного института, из ПИНРО, и большая группа из нашего АтлантНИРО. Экспедиция прошла удачно.

Клювач назван так из-за выроста на переднем конце нижней челюсти. Вкусная рыба с нежирным мясом. Однако этот вид окуня — один из самых глубоководных. Его промысел требует наличие особых орудий лова.

Михаил Якубин, капитан СТМ «Атлантида»:

— Давно мы не ходили в море Ирмингера на окуня. Глубины большие были, тралили на 1000 метров. Он мигрирует где-то от 500-600 метров и до 1000 метров глубиной. Разрозненные очень показания, приходится по крупицам этого окуня собирать.

В последние годы международные морские организации фиксировали снижение популяции окуня-клювача и рекомендовали снизить квоты на его вылов. Исследования, проведённые «Атлантидой», помогут сохранить объёмы российского промысла на нынешнем уровне.

— «Атлантида» всё-таки увидела этого окуня в море Ирмингера, то, что у нас были хорошие уловы, какую-то базу подведём, чтобы российской квота в районе 24 тысяч тонн, она имела научное обоснование.

Сейчас «Атлантиду» ждёт ремонт и подготовка к следующим экспедициям. Впереди путешествие в Антарктику и новые рейсы в центрально-восточную Атлантику.