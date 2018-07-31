Военный форум «Армия-2018» стал партнером премии в области импортозамещения «Приоритет»

МОСКВА , 31 июля. / ТАСС /. Международный военно-технический форум «Армия» и Национальная премия в области импортозамещения «Приоритет» стали партнерами. В рамках сотрудничества между лидерами в своих областях конкурсные мероприятия премии нынешнего года будут проходить при поддержке форума «Армия».

Как отметил Президент РФ Владимир Путин , «замещение импортных поставок в оборонной промышленности — это серьезный вызов». Активное содействие российскому ВПК в решении этой важнейшей задачи и является основной целью партнерства, направленного на выявление и промотирование лидирующих в военном импортозамещении продуктов, сервисов, идей и компаний, увеличение доли российских комплектующих в отечественной оборонной продукции, улучшение ее качества.

МВД России, Международный военно-технический форум «Армия-2018», многочисленные мероприятия которого пройдут 21-26 августа этого года на главной военной конгрессно-выставочной площадке страны — в центре «Патриот» — является самым масштабным и значимым событием года в оборонной сфере. В рамках мероприятий Форума «Армия-2018», в котором примут участие компании и организации 15 стран мира, предусмотрены богатая экспозиционная, демонстрационная и научно-деловая программы. Форум «Армия» — это комплексное событие мирового уровня, которое включает в себя Международную выставку «Интеллектуальные промышленные технологии», а также специальный проект «Инновационный клуб». Одновременно с форумом будет проведена международная «Неделя национальной безопасности», на которой будут представлены со своими решениями все основные органы исполнительной власти страны — Росгвардия, ФСБ России Минстрой России и многие другие.

Для того, чтобы подать заявку на участие в номинации «Оборонпром», а также во всех других номинациях Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2018», осталось всего чуть больше месяца. Последним днем приема заявок станет 31 августа 2018 года.

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов Национальной премии в области импортозамещения запланирована на октябрь 2018 года.

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