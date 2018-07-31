Власти Анапы не в курсе: в Сукко памятник природы стал аттракционом

Расположенный под Анапой памятник природы «Кипарис болотный» превращен арендаторами в место для заплыва байдарок. А территория горного водоема в Сукко нещадно эксплуатируется арендаторами. На это пожаловались кубанские пользователи соцсетей. Так, широкий резонанс собрала публикация в Facebook журналиста Нины Шилоносовой.

«Тысячи туристов и отдыхающих. Озеро с 32 чужеземными болотными кипарисами, непонятно как появившимися под Анапой… Теперь это «парк „Долина Сукко“. Хорошая дорога почти до кипарисов, беседок стало больше, появились кафешки, киоски, есть туалет. По периметру озеро местами просто обтесали бульдозерами, чтобы появился „пляж“. Арендаторы выжимают копейку с каждого кв. метра земли и воды», — сообщает журналист в своем посте.

Нина Шилоносова обращает внимание, что в озере, в котором вообще нельзя купаться, на уникальных деревьях люди устраивают аттракцион.

«Никаких тебе казаков, экополиции и пр. … Может быть я ошибаюсь, но мне кажется, что антропогенная нагрузка на памятник природы (это официальный статус, судя по стенду) чрезмерна. Мягко говоря. И то, ради чего сюда едут — необычные, красивые деревья в воде — будет просто угроблено», — акцентирует внимание журналист (авторская орфография и пунктуация сохранены).

В качестве иллюстрации журналист приводит фотографии горного водоема, на которых виден заплыв байдарок к озеру, а также взобравшиеся на кипарисы мужчины.

Администрация не в курсе

«Информации о проблемах с данным объектом к нам не поступало», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации города-курорта Анапа.

Как отметили сотрудники муниципалитета, территория вокруг водоема с кипарисами находится в аренде у частных лиц, которые осуществляют там хозяйственную деятельность. Они и несут контроль за отдыхающими, осуществляя поддержание порядка и выполнение санитарных предписаний.

Как уточнили в пресс-службе, в случае выявления нарушений законодательства по отношению к данному объекту власти муниципалитета обратятся в Азово-Черноморскую природоохранную прокуратуру.

«Мы реагируем на конкретные обращения. Пока их не было», — резюмировали в мэрии Анапы.

Надзорные органы не надзирают

«Все памятники природного значения подведомственны Министерству природных ресурсов , в его составе находится Управление по охране памятников природы Краснодарского края , — комментирует ситуацию известный эколог Евгений Витишко . — Однако у него всего три отдела на весь Краснодарский край, фактически это ведомство часто не справляется со своими прямыми обязанностями. Мы видим, что в ведомстве недостаточно людей, и они почти ничего не делают, сосредоточившись лишь на уборке территорий известных объектов».

По словам Витишко, чтобы оценить степень воздействия отдыхающих на природные памятники и прилегающую территорию — требуются серьезные научные расчеты. Однако он не слышал о подобной работе в Краснодарском крае. В итоге наплыв туристов просто разрушает объекты.

«У меня в целом взывают вопросы действия властей по поводу территории Сукко и прилегающего к нему заповедника «Утриш». Непонятно, как можно говорить о сохранении уникальных природных объектов, кода тут же ведется активная деятельность. Можно, конечно, сделать везде рекреационную зону, повесить качели на те же кипарисы. Но тогда просто будут уничтожены те природные объекты, оценить красоту которых сюда приезжают десятки тысяч туристов», — сетует эколог.

Евгений Витишко предположил, что из-за повышенного антропогенного воздействия на памятник природы «Кипарис болотный» через время он должен быть уничтожен. Эколог считает, что воспрепятствовать этому должны власти региона и муниципалитетов, которые обязаны или самостоятельно заботиться об уникальных объектах или ставить жесткие рамки для их арендаторов. Пока же пассивность властей способствует разрушению памятников природы по всему краю.