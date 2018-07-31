Владимир Волков провел совещания по реализации майского указа президента в Мордовии

Указ главы государства включает в себя 12 разделов по повышению уровня жизни россиян и улучшению демографической ситуации. Национальные проекты по всем направлениям правительство РФ должно разработать совместно с регионами до 1 октября этого года. Примерный объем средств на реализацию нового майского указа президента составляет 25 трлн рублей.

В ходе совещания обсуждались целевые ориентиры и показатели развития до 2024 года таких направлений как образование, демография, жилье, безопасные и качественные автомобильные дороги, а также меры, необходимые для их системной реализации в республике.

Напомним, в сфере образования правительство должно обеспечить вхождение России в десятку ведущих стран мира по качеству обучения в школах. Поручено внедрить в образовательных учреждениях новые методы и технологии, которые повысят мотивацию у детей, вовлеченность в учебный процесс. Необходимо создать условия для раннего развития детей, эффективную систему выявления и поддержки юных талантов. В соответствии с указом, необходимо развивать цифровую образовательную среду, повышать доступность дополнительного образования детей, конкурентоспособность выпускников.

Владимир Волков сделал ряд важных замечаний по корректировке и дополнению республиканских проектов. В частности, они касались строительства новых школ в районах Мордовии и Саранске . В том числе речь шла о строительстве школы в четвертом микрорайоне ЖК «Юбилейный» и школы № 21 на Юго-Западе.

В сфере демографического развития ставятся задачи стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, внедрения механизмов финансовой поддержки семей при рождении детей, создания условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, системной поддержки и повышения качества жизни старшего поколения. Было отмечено, что на реализацию мероприятий этого нацпроекта будет направлен самый большой объем средств.

Также, по мнению Владимира Волкова, ключевыми задачами в сфере жилищного строительства являются — увеличение строительства жилья, повышение его доступности, комплексное развитие территорий населённых пунктов, позволяющее обеспечить их транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой.

Нацпроект по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог предусматривает, в частности, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем до 50 процентов; снижение количества аварийно-опасных участков и сокращение смертности в результате ДТП.

Владимир Волков поручил министрам ускорить работу по подготовке предложений для федеральных проектов с учетом высказанных замечаний.

Напомним, 25 июля обсудил с членами республиканского кабинета министров план по реализации майского указа президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Ранее Владимир Волков обсудил вопросы сотрудничества и развития туристической сферы с вице-президентом компании Marriott International по России и Казахстану Штефаном Кюром.

Португалии и 23 июня глава Мордовии Владимир Волков получил письма от руководителей посольств Японии Перу с благодарностью за гостеприимство и радушный прием в ходе проведения в Саранске матчей чемпионата мира по футболу.

20 июля глава Мордовии Владимир Волков принял участие в совместном заседании совета при Президенте Российской Федерации по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет „Россия 2018“. Мероприятие прошло в Калининграде

Чемпионат мира по футболу проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Саранске состоялись четыре матча группового этапа между сборными Перу и Дании Колумбии и Японии, Ирана и Португалии, Панамы и Туниса

Фото: пресс-служба главы Мордовии