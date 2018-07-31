Реновация жилья и переход к прямой демократии: как прошла вторая встреча кандидатов на пост главы Ижевска

27 июля в пресс-центре медиагруппы Центр прошла вторая встреча с кандидатами на пост главы Ижевска . К участию были приглашены те, кто не смог присутствовать на дебатах 20 июля. Поучаствовать согласились шесть кандидатов: Ренат Хайруллин, Михаил Савельев , Роман Альчиков, Олег Овчинников , Рамиль Ямилов и Ольга Гуленок. Каждый из них представил свою программу, а также ответил на вопросы гостей мероприятия. Центр выяснил, что кандидаты на пост главы предлагают изменить в Ижевске.

Основные тезисы программы

Инвентаризировать и продать все бесхозные муниципальные постройки. Установить местный региональный налог на продажи в 1% (0,1 или 0,5%) для юридических лиц, полученные средства направить, например, на реализацию программы ликвидации ветхого жилья. Принимать участие во всех федеральных целевых программах, мероприятиях и конкурсах. Олег Овчинников, Ижевск Замначальника отдела сбыта ООО Гюнтер-Иж. Работал инженером, директором в строительных компаниях Москвы . Выдвигался на выборы в Госдуму России, планировал выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Удмуртии на выборах 2017 года от партии Парнас . В обоих случаях получил отказ в регистрации.

Основные тезисы программы

Развивать городскую инфраструктуру (строить подземные парковки, дороги и тротуары, своевременно убирать улицы). Прямое участие жителей в жизни города, прозрачность принятия решения властями. Города-близнецы. Термин означает экономическое сотрудничество с другими городами России и мира, в частности, переноса некоторых производств из других городов в Ижевск на взаимовыгодных условиях. Рамиль Ямилов, Сарапул Директор ООО Контора. Кандидат экономических наук. Занял 2 место в конкурсе Открытое правительство на должность министра сельского хозяйства. Участвовал в праймериз Единой России в 2016 году и набрал 8,75% голосов.

Основные тезисы программы

Провести тотальную инвентаризацию городского имущества, ревизию кадров. Провести административную реформу: сократить число районов Ижевска до двух, перенести часть районных управленческих функций на городской уровень, увеличить число депутатов Гордумы с 42 до 65 человек, снизить число сотрудников администрации Ижевска до 150 человек. Ижевск для людей. Запретить точечную застройку, строить тротуары, покупать жилье для врачей за счет внебюджетных средств. Ольга Гуленок, Ижевск Пенсионер. По образованию инженер-строитель. 20 лет работала политическим обозревателем в СМИ. В настоящий момент занимается научной деятельностью.

Основные тезисы программы

Внедрить инновации в образование. Провести в школах исследовательские работы и профориентацию, чтобы к 10 классу молодые люди знали, чем они хотят заниматься. Ввести инновационное развитие системы здравоохранения, пропагандировать здоровый образ жизни среди населения. Развивать градостроительство, ввести программу реновации жилья, которая позволит заменить часть жилищного фонда Ижевска, созданного в 70-е годы. Средства предлагается найти за счет работы с федерацией. Роман Альчиков, Агрыз Замдиректора ООО Управляющая компания Строительно-монтажное предприятие 184. Работал руководителем исполнительного комитета МО Город Агрыз Агрызского муниципального района Республики Татарстан. С 2000 до 2013 года жил и работал в Удмуртии. Служил в правоохранительных органах

Основные тезисы программы

Работать по подготовке к исполнению майского указа президента в части здравоохранения, науки, образования. Обеспечить эффективность работы всех звеньев муниципальной власти города: внедрить цифровые технологии, которые повысят скорость принятия решений. Работа должна строиться на планировании деятельности каждого сотрудника и каждого подразделения. Открытость власти. Повысить эффективность работы городского хозяйства, в особенности в сфере ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства. Михаил Савельев, Ижевск Председатель Совета директоров Ассоциации по методологическому обеспечению деловой активности Митра. Кандидат экономических наук. Специалист в области когнитивной психологии управленцев, имеет степень в области педагогики и психологии. Профессиональный консультант.

Основные тезисы программы