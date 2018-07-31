Основные принципы «Zero Waste»

«Главное начать с себя!» — скажет любой сторонник принципа «zero waste». Если каждый будет сортировать мусор за собой, то изменения не заставят себя ждать.

Анастасия Торшина — куратор в Екатеринбурге проекта «Экодвор», основатель первого экологического портала «Экотеринбург» о том, с чего начать, если решили придерживаться принципа «ноль отходов»

Уже больше 5 лет я разделяю отходы, хотя экологией я интересовалась всегда. По началу мне тяжело было найти список мест, куда можно сдать отходы на переработку. Информация, которая была в открытом доступе — не актуальна. Я звоню, а мне говорят: «Что вы мне звоните, я никогда этим не занимался». Также не было единой базы эко-магазинов или информации о ближайших субботниках. Поэтому я решила это исправить и создала сайт Экотеринбург. Сначала мы писали туда статьи после экскурсий, размещали информацию о новых эко магазинах. А совсем недавно мне сам написал новый пункт приема отходов, чтобы их добавили в список.

Я сдаю всё, что можно сдать в переработку.

Экодвор — это московский проект, который объединил 9 городов, я выступаю куратором в Екатеринбурге. Мы популяризируем отдельный сбор отходов, рассказываем жителям с чем придется в будущем столкнуться, проводим экскурсии по сортировочным центрам и заводам города. Так как закон «Об отходах производства и потребления» уже подписан и статья с поправками вступает в силу со следующего года, так, в наших дворах станет обязательным раздельный сбор отходов.

Как зарядить людей вокруг себя?

Просто делать свое дело от души. Я уже давно перестала бороться с непониманием и доказывать свою правоту. Если у меня что-то спросят, я с радостью объясню. Так было в моей семье. Я ненавязчиво предложила собирать раздельно некоторые отходы. Все меня поддержали. Сейчас бабушка с дедушкой организовали у себя в подъезде сбор батареек. А мама начала разделять пластик, стекло, макулатуру, батарейки, метал. Не стоит думать, что ты в один. Экологическое сообщество растет, нас становится все больше.

Нужно начать себя, переделать людей невозможно. А все будут смотреть на ваш пример и делать также.

Полезные советы:

1. Овощи и фрукты покупайте в эко мешочках.

Это яркие, красивые плетеные и очень удобные авоськи. В них лучше хранить еду, так как в сетке продукты лучше дышат. К тому же пакеты постоянно рвутся. Достаточно недели, чтобы привыкнуть к ним и к вниманию со стороны окружающих.

2. Берите еду в контейнерах.

Бывает, что я забываю её взять с собой, тогда приходится избегать места, где еду приносят в пластиковой посуде.

3. Покупайте одежду из качественных материалов.

Пусть она будет одна, но зато прослужит дольше. Выбирайте натуральные материалы, которые можно переработать.

4. Всегда читайте состав и смотрите откуда привезен продукт.

Если продукты долго везли, то потратилось много бензина на транспортировку, тем самым увеличилось количество выбросов парниковых газов.

5. Экономьте воду и электричество.

Начните с простого — выключайте воду, когда чистите овощи. Ставьте счетчики и бойлеры, они помогут сэкономить.

Анна Белоконова — сторонник «zero waste» из Екатеринбурга о том, какие вещи получилось внедрить в свою жизнь.

Меня всегда беспокоила экологическая ситуация на планете, и уже более 4 лет назад я одновременно отказалась от мяса и меха. А также начала сортировать мусор и использовать бытовые средства, косметику и средства личной гигиены с максимально простым и безопасным для окружающей среды составом. На это меня подтолкнули различные статьи, блогеры, мотивирующие ролики от исполнительного директора Гринпис США Анни Леонард («История вещей» об основных этапах жизненного цикла потребляемых нами товаров — один из них), документальные фильмы, например, «Мусор/Trashed» и «Гонка на вымирание».

Сначала я просто копила пластик, потому что в моем районе не было специализированных контейнеров.

И только два года назад ситуация начала улучшаться, сейчас легко можно найти оранжевый контейнер, который предназначен только для пластика. Было трудно сдать стеклянную тару, потому что во многих пунктах приёма можно сдать определенный вид стекла, как правило из-под пива, а мне это не подходит, так как я не пью алкоголь.

Сейчас ситуация улучшается. Появляются новые пункты приема вторсырья. У центрального входа в ТЦ Мега стоит контейнер сбора одежды «Меняйся», куда можно относить чистую, без дефектов, пригодную для носки одежду в пользу благотворительности. В H&M принимают старую одежду и дают купоны со скидкой на следующую покупку, в IKEA стартовала акция до конца лета, можно сдать постельное белье и также получить купон. Создаются проекты, благодаря которым изготавливают прекрасную одежду или обувь из переработанных рыболовных сетей.

Когда я только начала разделять мусор, меня из семьи никто не понимал, все думали, что я занимаюсь какой-то ерундой. Говорили, что я порчу энергетику дома, потому, что коплю мусор. Непонимание — вот главная трудность, с ней я до сих пор сталкиваюсь и думаю, это продлится еще долго, потому что людям нужно больше времени, чтобы привыкнуть к такому мышлению и принципам.

Я стараюсь постепенно сокращать количество пластика в своей жизни использовать как можно больше многоразовых и биоразлагаемых вещей. Например, на протяжении всего моего опыта я начала: использовать бамбуковые зубные щётки и расчески, целлюлозные губки, многоразовую бутылку, авоськи; отказалась от надувных шаров; использую туалетную бумагу, изготовленную исключительно с использованием целлюлозы, чтобы в буквальном смысле не смывать леса России в уборной.

В дальнейшем я хочу внедрить Total Zero Waste, но это очень сложно, потому что придется отказаться от многих моющих средств и т.д.

Меня заинтересовал проект Space of mori. Японская семья создает мешочки разных размеров, которые затягиваются верху, стильные хлопковые сумки, а также чехлы под одеяла и подушки. Недавно я их начала приобретать и использовать под всякие личные вещи: одежду, обувь, ланчбокс, еду, под косметику и для проводов.

Для полной адаптации понадобиться от 3 до 6 месяцев. Кому-то легче внедрять всё и сразу, как мне, а кто-то постепенно шаг за шагом будет менять свои привычки.

Смысл не только в том, чтобы беспокоиться о второй жизни вещей или о том, куда сдать или переработать тот или иной вид мусора, но и в том, чтобы производить его как можно меньше, где бы ты ни находился, что бы ты ни делал. Необходимо перестать быть заложником моды, вещей и в целом покупок, мыслить рационально, а не импульсивно. То есть это не привычка, а образ жизни, экологически ответственный, осознанный, с ощутимой долей минимализма, если можно. В свою очередь я хочу, чтобы мой образ жизни приносил как можно меньше вреда окружающей среде и живым существам.

Главное — не бояться общественного мнения, потому что понимание можно встретить не всегда. Необходимо правильно оценить, насколько вам близки эти принципы, и действовать искренне, а не ради экогеройства.

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«Zero Waste» с английского переводится как «ноль отходов» и «ноль потерь». В этих двух значениях и заключается главная концепция — переработки всех использованных продуктов.

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