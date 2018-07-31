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Сколько было Крестовых походов в истории
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Сколько было Крестовых походов в истории 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Крестовыми походами принято называть серию военных религиозных походов, осуществленных народами Западной Европы во времена Средневековья. Основная часть таких кампаний была направлена на борьбу с мусульманами и освобождение находящегося под их контролем города Иерусалима, а также расположенных в нем христианских святынь.
Стоит отметить, что свое название крестовые походы получили из-за крестов, изображение которые его участники несли на своей одежде и обмундировании. Современные историки различают восемь Крестовых походов. Первый поход на Иерусалим в 1096 году, в котором принимало участие до 100 тысяч человек, многие из которых погибли в бою, а также непосредственно в пути из-за болезней и изнеможения. Тем не менее его участникам удалось захватить древний город и часть Малой Азии. Второй поход был организован 1147, а причиной его начала стала потеря части отвоеванных ранее территорий (Эдесского княжества, захваченного турками-сельджуками). Он продлился два года и закончился поражением крестоносцев. Третий Крестовый поход начался в 1189 году после того, как войска египетского султана Салахаддина захватили Иерусалим и часть Палестины. Военная кампания продлилась три года, но объединенным крестоносцам из Англии, Франции и Германии не удалось одержать победу. Четвертый поход начался уже через десять лет и изначально его главной целью был захват Иерусалима. Но в итоге крестоносцы изменили свои планы и взяли штурмом один из крупнейших городов Европы того времени — Константинополь, уничтожив множество христианских святынь и реликвий. Пятый поход был предпринят в 1217 году с целью захвата Иерусалима и закончился разгромным поражением крестоносцев в битве при Дамьетте. Шестой Крестовый поход 1228 года прошел без единого сражения, но возглавляемому его императору Фридриху II Гогенштауфену удалось дипломатическим путем вернуть христианам Иерусалим, а такде заключить мир с мусульманами. Но уже через некоторое время мирное соглашение было нарушено египетским султаном, вернувшим город под свой контроль. Седьмой и восьмой походы были предприняты французским королем Людовиком Девятым и закончились поражением крестоносцев.
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