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Блогер Владимир Лешуков: Саратовская область выходит на внешний рынок
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Блогер Владимир Лешуков: Саратовская область выходит на внешний рынок 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
В пресс-центре Правительства Саратовской области состоялся брифинг на тему внешнеэкономических отношений Саратовской области.
Я там присутствовал, задавал вопросы. Кроме министра экономического развития региона Юлии Шваковой и председателя Торгово-промышленной палаты Алексея Антонова в мероприятии принял участие мой давний товарищ, коллега, главный редактор Российско-казахстанского экспертного IQ-клуба, новый советник руководителя минэкономики — Юрий Аршинов. Он верно отметил, что Саратов является регионом с развитой промышленностью, сильным аграрным сектором, выгодным положением в плане логистики и высокообразованным населением. Явно не в каждом областном центре страны наберется 130 тысяч студентов. При этом на территории Саратова работают и экспертные организации, успешно занимающиеся налаживанием связей с ближним зарубежьем, которые заметны в общефедеральном масштабе.
На XXVIII заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России Министр иностранных дел Сергей Лавров в качестве позитивного примера взаимодействия регионов России и Казахстана выделил проект «Синергия сотрудничества аналитических центров Евразии», реализующийся в Саратовской области силами сотрудников кафедры международных отношений и внешней политики ИИМО СГУ, НОЦ сотрудничества со странами СНГ и Балтии ИИМО СГУ и Информационно-аналитического центра «Евразия-Поволжье».
Есть все предпосылки к успешному развитию внешней торговли. В текущем году внешнеэкономический оборот региона вырос на треть.
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