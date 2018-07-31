Блогер Владимир Лешуков: Саратовская область выходит на внешний рынок

В пресс-центре Правительства Саратовской области состоялся брифинг на тему внешнеэкономических отношений Саратовской области.

Я там присутствовал, задавал вопросы. Кроме министра экономического развития региона Юлии Шваковой и председателя Торгово-промышленной палаты Алексея Антонова в мероприятии принял участие мой давний товарищ, коллега, главный редактор Российско-казахстанского экспертного IQ-клуба, новый советник руководителя минэкономики — Юрий Аршинов. Он верно отметил, что Саратов является регионом с развитой промышленностью, сильным аграрным сектором, выгодным положением в плане логистики и высокообразованным населением. Явно не в каждом областном центре страны наберется 130 тысяч студентов. При этом на территории Саратова работают и экспертные организации, успешно занимающиеся налаживанием связей с ближним зарубежьем, которые заметны в общефедеральном масштабе.

На XXVIII заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России Министр иностранных дел Сергей Лавров в качестве позитивного примера взаимодействия регионов России и Казахстана выделил проект «Синергия сотрудничества аналитических центров Евразии», реализующийся в Саратовской области силами сотрудников кафедры международных отношений и внешней политики ИИМО СГУ, НОЦ сотрудничества со странами СНГ и Балтии ИИМО СГУ и Информационно-аналитического центра «Евразия-Поволжье».

Есть все предпосылки к успешному развитию внешней торговли. В текущем году внешнеэкономический оборот региона вырос на треть.