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Лжесотрудники Роспотребнадзора в Хабаровске вымогают деньги и алкоголь
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Лжесотрудники Роспотребнадзора в Хабаровске вымогают деньги и алкоголь 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровске у мошенников набирает популярность Роспотребнадзор, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По словам обманутых предпринимателей, аферисты используют следующую схему. Утром они звонят предпринимателю, представляются заместителем начальника хабаровского управления надзорного органа. И «предупреждают», что в течение дня к нему приедет внеплановая проверка Роспотребнадзора из Москвы. Позвонивший предлагает уладить все вопросы всего за 10 тыс. рублей. Их предлагается перевести на банковскую карту. Кроме того, мошенник просит приобрести качественный алкоголь и с ним явиться к нему на прием в Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
К сожалению, некоторые предприниматели верят аферистам и выполняют их просьбы.
— Новые случаи обращений мы фиксируем почти каждый день, в том числе 31 июля. А в прошлую пятницу по этому вопросу к нам обратились сразу 5 человек за день, — рассказала пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Анастасия Судакова.
Роспотребнадзор напоминает, что подобные звонки — это мошенничество. Пострадавшим от преступников следует обратиться в полицию.
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