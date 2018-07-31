Ушёл в поход и не вернулся: в Ярославской области месяц разыскивают 35-летнего мужчину

Женю ищет мама и друзья

Тутаеве ищут 36-летнего мужчину. Евгений Климов пропал при странных обстоятельствах. Взял палатку и другие необходимые вещи. Ушёл из дома 27 июня. С тех пор его никто не видел.

— Но он ни с кем не договаривался идти в поход. Мама тоже об этом не знала. Он больше месяца не выходит на связь. Телефон выключен. Мама обратилась в полицию. Она очень переживает, — рассказали друзья пропавшего мужчины.

У Евгения есть своя страничка в соцсетях. Последний раз он выходит в сеть 14 июля.

В полиции подтвердили, что родственники действительно писали заявление.

— Мы продолжаем розыск Евгения Климова. На вид 35 лет, рост около 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, носит бороду и усы, глаза серые. На правой руке татуировка в виде звезд. Был одет: клетчатая рубашка, голубовато-серые джинсы, черные кеды. Может находиться за пределами Ярославской области , — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Если вам что-либо известно о местенахождения Евгения, просьба позвонить по телефону «02», «112» или (8 48533) 7-08-96.

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