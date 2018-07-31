В Челябинской области обнаружили кости доисторического носорога и зуб мамонта 

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Кости доисторических животных, в том числе носорога и бизона, обнаружили в окрестностях поселка Мирный в Красноармейском районе Челябинской области. Также среди находок — зуб мамонта, сообщил во вторник ТАСС специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия Красноармейского краеведческого музея им. Егорова Владимир Гирник.
"Я занимаюсь археологией около 40 лет и периодически исследую долину реки Миасс, во время последней экспедиции были найдены кости носорога, дикой лошади, первобытного бизона и зуб мамонта. Кроме того, обнаружены несколько камней, обработанных рукой человека, они также лежали среди костей животных под слоем речной гальки и глины", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что находки будут переданы в Институт экологии растений и животных (ИЭРиЖ) Уральского отделения РАН, который расположен в Екатеринбурге и обладает современной лабораторией для исследования материала.
"Я передам кости старшему научному сотруднику этого института Павлу Косинцеву — это один из ведущих специалистов России в области палеонтологии. Именно он определил принадлежность костей к тому или иному виду. Также мы консультировались со специалистом по каменному веку — старшим научным сотрудником Института истории и археологии Уральского отделения РАН Владимиром Широковым. В дальнейшем мы надеемся, что эксперты посетят наш район, чтобы провести более детальные исследования", — уточнил Гирник.
Ранее сообщалось, что основными объектами исследований специалистов Лаборатории палеоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН являются ископаемые остатки растений и животных. Ежегодно ученые принимают участие в экспедициях в России и за рубежом.
Так, в 2018 году они отправятся в арктическую тундру Ямала для изучения костных остатков северного оленя, которое поможет понять историю возникновения оленеводства на севере Западной Сибири. Запланировано обследование пещеры в Пермском крае, где в 1990-е был обнаружен самый большой в мире череп пещерного льва. Кроме того, в этом году сотрудники института приняли участие в обследовании пещеры, которая была найдена в районе строительства федеральной трассы «Таврида» в Крыму.