В Челябинской области обнаружили кости доисторического носорога и зуб мамонта

МОСКВА , 31 июля. / ТАСС /. Кости доисторических животных, в том числе носорога и бизона, обнаружили в окрестностях поселка Мирный в Красноармейском районе Челябинской области . Также среди находок — зуб мамонта, сообщил во вторник ТАСС специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия Красноармейского краеведческого музея им. Егорова Владимир Гирник.

"Я занимаюсь археологией около 40 лет и периодически исследую долину реки Миасс, во время последней экспедиции были найдены кости носорога, дикой лошади, первобытного бизона и зуб мамонта. Кроме того, обнаружены несколько камней, обработанных рукой человека, они также лежали среди костей животных под слоем речной гальки и глины", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что находки будут переданы в Институт экологии растений и животных (ИЭРиЖ) Уральского отделения РАН , который расположен в Екатеринбурге и обладает современной лабораторией для исследования материала.

"Я передам кости старшему научному сотруднику этого института Павлу Косинцеву — это один из ведущих специалистов России в области палеонтологии. Именно он определил принадлежность костей к тому или иному виду. Также мы консультировались со специалистом по каменному веку — старшим научным сотрудником Института истории и археологии Уральского отделения РАН Владимиром Широковым . В дальнейшем мы надеемся, что эксперты посетят наш район, чтобы провести более детальные исследования", — уточнил Гирник.

Ранее сообщалось, что основными объектами исследований специалистов Лаборатории палеоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН являются ископаемые остатки растений и животных. Ежегодно ученые принимают участие в экспедициях в России и за рубежом.