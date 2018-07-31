Вечнозеленые растения высадят в новом ландшафтном парке у «Октябрьской»

МОСКВА , 31 июл — РИА Недвижимость. В новом проходе к Парку Горького в Москве у метро «Октябрьская» будет создана новая зеленая зона, где высадят хвойные и вечнозеленые растения, об этом в своем интервью РИА Недвижимость рассказал партнер бюро Wowhaus, разработавшего проект нового входа, Олег Шапиро.

Новый вход в парк откроется в сентябре 2018 года между МИСиС и больницей имени Пирогова, где долгое время находились технические помещения и различные «сараи» этих учреждений, уточнил Шапиро.

"В целом, новый вход — это продуманный ландшафт, который украсит город", — сказал Шапиро.

В то же время это сквозной проход, благодаря которому городская среда станет более проницаемой. Помимо зеленого променада здесь появится большая лестница с террасой и скамейками. Рядом появятся смотровая площадка и специальный навес, под которым можно будет укрыться от дождя, добавил Шапиро.

Также он отметил, что в том числе в новом проходе предусмотрено место для временных арт-объектов музея «Гараж».

Полностью интервью с Олегом Шапиро читайте на сайте «РИА Недвижимость».