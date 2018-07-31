Саровскую обитель хотят включить в нацпроект «Культура»

Заседание попечительского совета по возрождению исторического облика Саровской и Дивеевской обителей прошло под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича Москве 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба полпредства в ПФО.

Одной из тем обсуждения стал вопрос о включении мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера Арзамас — Дивеево — Саров в нацпроект «Культура» в виде отдельного федерального проекта «Паломническо-туристический кластер».

Также были рассмотрены вопросы развития инфраструктуры этой территории: строительство и ремонт дорог, объектов водоснабжения и водоотведения и т.д.

Справка

Свято-Успенский мужской монастырь Саровская пустынь основан в начале 17 века. Здесь подвизался преподобный Серафим Саровский.