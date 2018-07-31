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Саровскую обитель хотят включить в нацпроект «Культура»
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Саровскую обитель хотят включить в нацпроект «Культура» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Заседание попечительского совета по возрождению исторического облика Саровской и Дивеевской обителей прошло под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича в Москве 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба полпредства в ПФО.
Одной из тем обсуждения стал вопрос о включении мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера Арзамас — Дивеево — Саров в нацпроект «Культура» в виде отдельного федерального проекта «Паломническо-туристический кластер».
Также были рассмотрены вопросы развития инфраструктуры этой территории: строительство и ремонт дорог, объектов водоснабжения и водоотведения и т.д.
Справка
Свято-Успенский мужской монастырь Саровская пустынь основан в начале 17 века. Здесь подвизался преподобный Серафим Саровский.
Серафимо-Дивеевский женский монастырь считается наряду с Иверией (современная Грузия), Святой горой Афон (Греция) и Киево-Печерской лаврой (Украина) четвертым уделом Пресвятой Богородицы и единственным в России. Особое значение он приобретает после монашеского подвига Серафима Саровского.
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