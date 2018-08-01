В налоговой службе Крыма рассказали, сколько на полуострове миллионеров

Федеральная налоговая служба России по Республике Крыма предоставила декларацию о доходах за 2018 год. Согласно ее данным, на полуострове числится более двух тысяч миллионеров и один миллиардер — об этом сообщил начальник отдела налогообложения, доходов физлиц и администрирования страховых взносов управления федеральной налоговой службы России по Крыму Дмитрий Шеряко. «По итогам декларационной кампании этого года зарегистрирован один человек в Крыму, сумма доходов которого превысила миллиард рублей. Кроме того, на сегодняшний день в Республике насчитывается 14 физических лиц с суммой дохода свыше 100 млн рублей, они уплатили налогов на общую сумму 20 млн рублей», — рассказал Шеряко.

Специалист добавил: большинство индивидуальных предпринимателей–миллионеров заняты в сфере розничной и оптовой торговли.

При этом, крымских миллионеров и миллиардера назвали самыми добросовестными налогоплательщиками.

«Это категория налогоплательщиков самая послушная, они оплачивают налоги своевременно, без каких-либо опозданий, чтобы в дальнейшем к ним не применяли штрафные санкции», — подчеркнул Шеряко.

По его словам, 1700 крымчан в этом году задекларировали доходы от 1 млн до 10 млн рублей. Общая сумма налога этой категории налогоплательщиков составляет 120 млн рублей.

«О доходах от 10 млн до 100 млн рублей отчитались 150 физических лиц. Представители этой категории заплатили 86 млн рублей налогов», — резюмировал Дмитрий Шеряко.