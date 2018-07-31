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Более 1,5 тысяч воронежских призывников находятся в розыске
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Более 1,5 тысяч воронежских призывников находятся в розыске 

АиФ 15 минут назад
Фото: АиФ
Военный комиссар Воронежской области Сергей Панков рассказал врио главе региона Александру Гусеву о весеннем призыве на военную службу, сообщили в пресс-службе облправительства 30 июля.
По словам Сергея Панкова, на военную службу отправили 3240 человек, 1768 освободили от призыва, 4492 получили отсрочку и 11 направили на альтернативную гражданскую службу. Уклонились от прохождения призывной комиссии шесть человек — они не пришли на заседание призывной комиссии. Двое не пришли на сборный пункт для отправки в войска.
На момент завершения призыва в Воронежской области в розыске осталось 1558 призывников.
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