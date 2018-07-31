Более 1,5 тысяч воронежских призывников находятся в розыске

По словам Сергея Панкова, на военную службу отправили 3240 человек, 1768 освободили от призыва, 4492 получили отсрочку и 11 направили на альтернативную гражданскую службу. Уклонились от прохождения призывной комиссии шесть человек — они не пришли на заседание призывной комиссии. Двое не пришли на сборный пункт для отправки в войска.

На момент завершения призыва в Воронежской области в розыске осталось 1558 призывников.