За какие мемы и репосты вас могут посадить в России. Известные случаи

Известные случаиВы можете даже не писать оскорбления в чей-то адрес в интернете. Достаточно репоста или даже лайка — а дальше суд, штраф, срок.

Разбираемся, по каким статьям в России сажают за активность в соцсетях — и что стоит делать, чтобы этого избежать.

Счет идет на сотни

Правозащитная организация «Агора» опубликовала ежегодный доклад «Свобода интернета 2017: ползучая криминализация». Правозащитники подсчитали, что в первом полугодии 2016 года по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) было вынесено 168 приговоров, в первом полугодии 2017 года — уже 205.

Авторы законопроекта об отмене сроков за репосты (об этом ниже) озвучили аналогичную статистику: в 2012 году число осужденных по 282 статье составляло 130 человек, а в 2017-м — уже 461 человек. Похожие данные приводит и центр «Сова».

Не репостите фотки Милонова, или Репостер-рецидивист

Член совета «Открытой России» Дмитрий Семенов 5 марта 2014 года опубликовал на своей странице «ВКонтакте» фото Павла Губарева (одного из лидеров непризнанной Новороссии) в форме Русского национального единства и фото ополченца с татуировкой в виде свастики. За это Семенова привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 1 тыс. рублей по ст. 20.3 КоАП РФ — за демонстрацию нацистской атрибутики или символики. За репост дали бы столько же (или больше — как повезет, забудьте о логике).

В 2015 году Семенов перепостил демотиватор — карикатуру на премьер-министра Дмитрия Медведева . Он был изображен в папахе с надписью «Смерть русской гадине». Картинка иллюстрировала интервью шоумена Матвея Ганапольского.

Семенова осудили по ч. 1 ст. 280 УК РФ за публичные призывы к экстремизму. Обвинитель просил суд назначить штраф в размере 200 тыс. рублей, но назначили на 50 тыс. меньше.

В 2016 году Семенов сделал два репоста фотографии депутата Виталия Милонова в футболке с надписью «Православие или смерть» — лозунгом нескольких действующих (!) в России православных организаций. Правоохранители увидели, Семенова привлекли к ответственности.

В 2012 году Милонов заявлял, что договорился с Минюстом об исключении фото из реестра. Но она по-прежнему там находится. Кинчев тоже в такой ходит, и его не запретили.

Лозунг на футболке признали экстремистским — разжигает религиозную рознь. На суде активист заявил, что к лозунгу относится отрицательно. Но это не помогло: за репосты он понёс административную ответственность по ст. 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов). Оштрафовали на 2 тыс. рублей, по тысяче за каждый репост.

На этом история не заканчивается. В марте 2017 года Семенова оштрафовали ещё на 3 тыс. рублей за репост новости о предыдущем наказании за публикацию фотографии депутата. Самого Милонова к ответственности не привлекли.

Не учите, как правильно митинговать

Против Третьякова впервые в российской судебной практике возбудили дело за репост в мессенджере. 14 марта 2018 года (спустя 9 месяцев после репоста) к юристу пришли с обыском. Его арестовали до 13 мая по ст. 280 УК РФ. В постановлении суда было указано, что „при нем и в его жилище были обнаружены явные следы преступления“. В воздухе отчетливо пахло репостом.

Сотрудница правозащитного направления „Открытой России“ Валентина Дехтяренко отметила: „судебная экспертиза решила, что своим репостом Третьяков призвал участников чата к „насильственным и деструктивным, разрушительным действиям“, среди которых указаны „протестные митинги“.

Третьяков утверждал, что репост сделал не он — у него были другой никнейм и другой аватар. Но он до сих пор находится под стражей.

К Бабченко у властей вопросов нет, оригинал текста пока не признан экстремистским.

Не любишь приезжих? На принудительные работы

Александр Еделев из Омска систематически жаловался на своей странице в социальных сетях на больше число приезжих. 40-летний безработный утверждал, что из-за них не может устроиться на хорошую работу.

На записи обратили внимание, Еделева привлекли по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности, религии, совершенные с использованием сети интернет). Занятие у него появилось — целых 200 часов обязательных работ.

Кроме того, заставили удалить со страниц все оскорбительные публикации. Их Еделев размещал в течение двух лет. А работу найти не мог.

За репост статей The Guardian и BuzzFeed — обвинения в гей-пропаганде

Читаете The Guardian и смотрите BuzzFeed? Не репостите материалы этих ресурсов. За подобное, к примеру, самарскую активистку Евдокию Романову признали виновной в гей-пропаганде.

Романова перепостила материалы, посвященных правам ЛГБТ в мире, во „ВКонтакте“ и в Facebook. Никакого треша и порнографии: статья The Guardian о проведении референдума по поводу легализации однополых браков в Ирландии и статья BuzzFeed о проведении выставки о российских ЛГБТ-подростках в Санкт-Петербурге , а также ряд других подобных статей.

26 июля 2017 года её вызвали в полицию для дачи показаний, а 18 октября признали виновной по ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ — в „пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних с применением сети Интернет“. И хоть страница девушки закрыта для всех, кроме друзей, а единственный несовершеннолетний в друзьях у Романовой — её родной брат, активистку всё равно осудили.

Романовой, можно сказать, повезло. За репост статей и ссылок (четырёх в 2015 году и одной в 2016-м) ей назначили всего лишь штраф в 50 тыс. рублей по административной статье.

Серийный экстремизм

Жителя Твери Андрея Бубеева 6 мая 2016 года приговорили к 2 годам 3 месяцам колонии-поселения за два репоста на его странице „ВКонтакте“. Бубеев сделал репост материала публициста Бориса Стомахина с лозунгом о территориальной принадлежности Крыма и изображение тюбика зубной пасты с подписью на ту же тему.

Бубеева обвинили по ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч.2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации). Прокурор просил для него 3,5 года заключения.

До этого, в августе 2015 года, Бубеева уже осуждали за подобные репосты. Он получил 10 месяцев колонии-поселения по ст. 282 УК России (возбуждение ненависти или вражды).

Стомахин, чьи материалы репостил Бубеев, также осужден. 22 апреля 2014 года ему дали 6,5 лет лишения свободы. А 20 апреля 2016 года накинули ещё трешку. В 2006-2011 годах Стомахин отбывал срок по 280 и 282 статьям УК РФ. Но не за репосты, а за собственные посты в интернете.

Осуждающий репост — всё равно репост

Дело воспитательницы Евгении Чудновец из Кургана стало, пожалуй, самым резонансным. Она сделала в закрытой группе репост ролика, в котором фиксировался факт насилия над ребёнком в лагере им. полка „Красные орлы“ в Катайске . В тексте к репосту Чудновец написала, что осуждает такое поведение. Через пять часов Чудновец по совету подруги ролик удалила.

Но воспитательницу всё равно осудили. Причём не по 282 статье, а по ч. 2 ст. 242.1 УК — за распространение детской порнографии. Дали шесть месяцев лишения свободы, затем срок сократили до пяти.

Вмешались журналисты, дело придали огласке, о нем рассказали президенту. Это помогло Чудновец — спустя 2,5 месяцев в колонии её полностью оправдали и признали право на реабилитацию. Прокуратура , которая требовала посадить воспитательницу на пять лет, попросила отменить приговор из-за отсутствия состава преступления.

Детей в лагерь отправляют до сих пор.

Он лайкнул фото Эдварда Нортона в 2011 году

Казанца Витольда Филиппова в 2012 году вызвали на допрос в прокуратуру Татарстана . Он пришел, и ему предъявили скриншот его страницы „ВКонтакте“ за 2011 год. Сотрудники прокуратуры заявили, что в отношении Филиппова „ведется проверка по факту размещения экстремистских материалов, материалов, разжигающих межнациональную вражду и ненависть, и материалов, пропагандирующих фашизм и нацизм“.

Что сделал Филиппов? Лайкнул кадр из фильма „Американская история Х“. На фото был изображен актер Эдвард Нортон в роли Дерек Виньяр с набитой на груди свастикой. Но в 2011 году если вы ставили лайк под фото, оно автоматически сохранялось в одном из альбомов на твоей странице.

Фильм „Американская история Х“ не запрещен в России. Он антифашистский, Нортона за роль Виньяра номинировали на „Оскар“, по российским каналам картину не раз показывали.

Изначально Филиппова хотели осудить за экстремизм. Но через два месяца заменили уголовную статью административной — ст. 20.3 КоАП за пропаганду нацистской символики. Пропагандистское действие — нажатие кнопки „лайк“. Состав преступления есть, мотива нет, но это не важно.

Первое дело, в рамках которого россиянина осудили за лайк, закончилось штрафом в 1 тыс. рублей. Теперь вы знаете, сколько стоит лайкнуть фото Нортона.

Хорошая новость: возможно, скоро за репосты сажать перестанут

Законопроект предполагает внесение изменений в ст. 282 Уголовного кодекса РФ „Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“. Если такие действия совершены публично или в соцсетях, виновнику могут дать от 2 до 6 лет тюрьмы.

Авторы законопроекта настаивают, что репосты „незначительны по степени общественной опасности“, а ответственность за них несправедлива. В законопроекте предлагается наказывать, только если возбуждение ненависти или унижение достоинства совершено с применением насилия или с угрозой его применения и (или) лицом с использованием своего служебного положения либо организованной группой.

А значит, соцсети и другие сайты исключаются из „расстрельного“ списка. Более того, ответственность хотят сделать административной, а наказание ослабить: штраф до 20 тыс. руб., обязательные работы до 100 часов или административный арест до 15 суток.

Подумай, прежде чем репостить

Следи за собой, будь осторожен. Мемы, надписи на футболках депутатов и осуждение насилия над детьми могут неправильно понять. Фото со свастикой тоже.

Социальные сети — общественное место, где с репостами и репостящими борются показательно. Особенно ВКонтакте. Вот уж где стоит дважды думать, чем сделать даже что-то безобидное. Но это отдельная история.