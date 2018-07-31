В Курске открылись Центры обслуживания «Ростелекома» нового формата

Курске в торговом центре Central Park открылся уже второй центр продаж и облуживания «Ростелекома» нового формата «магазин в магазине».

Первый такой офис заработал в Курске в начале 2018 года на территории ТРЦ «Мегагринн». Ежедневно более трех сотен покупателей получают здесь информацию об услугах связи. Эти центры открываются и обслуживаются компанией ООО «Ростелеком — Розничные системы» (РРС) — дочерним предприятием ПАО «Ростелеком».

Формат «магазин в магазине» позволяет в одном месте получать услуги «Ростелекома», отдыхать и совершать покупки. В новых офисах можно приобрести оборудование, аксессуары, подключить интернет и мобильную связь, а также протестировать другие услуги ведущего провайдера. Центры продаж и облуживания «Ростелекома» работают без выходных по времени работы торговых центров.

«Новые офисы расположены в оживленных местах города: на Красной площади, а теперь и в крупных торговых центрах, которые ежедневно посещают сотни курян. Мы стремимся быть ближе к клиентам и предлагаем услуги там, где людям максимально удобно их опробовать. Посетители салонов связи РРС могут, например, протестировать мобильную связь, освоить управление «Интерактивным ТВ», подобрать удобный интернет-тариф и получить подробную информацию о сервисе «Умный дом».

В день открытия новый Центр обслуживания в Central Park посетило более трёхсот человек. Примерно столько же посетителей в день знакомится с услугами «Ростелекома» в ТРЦ «Мегагринн».

«В салонах связи РРС можно купить антивирусные программы, авиабилеты, мобильные телефоны, смартфоны популярных брендов и многое другое. Причём, можно на месте оформить рассрочку на абонентское оборудование. Как мультисервисный провайдер нового поколения, «Ростелеком» создаёт в новых точках «центры входа» в пространство цифровых услуг. Это даже символично: предлагать тысячи сервисов рядом с магазинами, где тысячи товаров».

Компания предусмотрела дополнительные сервисы в новых центрах обслуживания: это погашение кредитов, страхование, перевод денежных средств. Многие услуги компании доступны клиентам «под ключ»: например, ТВ — приставку или высокоскоростной Wi-Fi роутер можно получить в день инсталляции.