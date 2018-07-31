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Аккаунт премьера Индии Моди на YouTube набрал свыше миллиона подписчиков
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Аккаунт премьера Индии Моди на YouTube набрал свыше миллиона подписчиков 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июл — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди вновь подтвердил звание самого популярного политика своей страны на интернет-пространстве — его аккаунт на популярном видеохостинге YouTube набрал более 1 миллиона подписчиков.
Моди редко общается с журналистами и старается раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. Зато в социальной сети Facebook он является одним из лидеров по числу подписчиков среди действующих глав государств — 43 миллиона. Примерно такое же число людей подписаны на Моди и в сети микроблогов Twitter, которая позволяет рядовым гражданам следить за активностью премьера «самой большой демократии в мире» в реальной жизни.
"Еще одно свидетельство народной любви к уважаемому премьер-министру Нарендре Моди. Число подписчиков на его канале в YouTube перевалило за 1 миллион", — прокомментировал в своем аккаунте в Twitter министр здравоохранения и благосостояния семьи Индии Джагат Пракаш Надда.
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