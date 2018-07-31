Постсоветская молодежь ностальгирует по СССР

В деревне Дворики Владимирской области на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» проходит смена «эффективная политика», на которой собрались политологи, социология, журналисты, члены молодёжных парламентов и молодёжного актива политических партий. Представительство участников настолько широко, что по нему можно изучать географию страны: от Калининграда до Владивостока , от Архангельска до Волгограда

Спикеры, открывшие серию диалогов на равных, сконцентрировались на особенностях поколения Y, то есть так называемого поколения миллениума (в разных исследованиях определены разные временные рамки, но в большинстве случаев говорится о рождённых в период 1981-2003 годы). Глава Росмолодёжи Александр Бугаев отметил, что система ценностей у людей этой категории выглядит так:

1. самореализация 2. профессионализм 3. семья

Если отсутствует хотя бы один пункт, такой человек не может назвать себя счастливым.

Благодаря предложенному формату встречи участники могли задать все интересующие вопрос, а их спектр был очень широк: от использования инфраструктуры ЧМ до учреждения новых органов власти. В частности аудиторию интересовало, насколько приемлемо возвращение к практике распределения выпускников вузов после окончания учёбы, как было в советские времена. По мнению Бугаева, государство может направлять на работу по своему усмотрению только молодых специалистов, обучавшихся на бюджетных местах. На вопрос, кто готов уехать на несколько лет в то место, которое ему предоставят, руки подняли около 15% зала.

В свою очередь, заведующая лабораторией политических исследований Высшей школы экономики Валерия Касамара обратила внимание на тот факт, что российская молодёжь занимает пассивную гражданскую позицию и постоянно надеется на кого-то. В ходе социологического исследования эксперты попытались выяснить, какие факторы объединяют такое разношёрстное поколение, однако выяснилось, что поколение Y — это поколение без прошлого. Вот некоторые ответы респондетов:

"Кутузов и Жуков — маршалы Советского союза — вместе воевали против Гитлера".

"У меня почему-то первая ассоциация с Советским союзом — это хоровод людей в разных костюмах национальных, обнявшихся и танцующие русский народный танец. Ну или вообще просто с плясками, с улыбками, то есть какая-то яркость, бодрость".

Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов на Клязьме»

При этом молодёжь, значительная часть которой родилась уже в независимой России , хочет перенести в будущее образцы из прошлого, иными словами ностальгирует по неизвестному им СССР. Отчасти это происходит из-за упора в школьной программе истории на древние времена и ХХ век, а не изучение современности, поскольку в обществе нет гражданского консенсуса по оценке распада СССР.

На протяжении нескольких лет эксперты изучают, чем гордятся молодые россияне. В 2018 году традиционно на первом месте была победа в Великой Отечественной войне (39%), а второе и третье место обновились: если в 2017 году эти позиции занимали победа в войне 1812 года и Юрий Гагарин , то сейчас их сменили Пётр I (17%) и русский народ (15%). Причём всплеск гордости прослеживается в преддверии юбилейных дат.

Для сравнения, для американских студентов на первое место выходят права человека: движение за гражданские права афроамериканцев США (21%), война за независимость и Декларация независимости 4 июля 1776 года (17%), Вторая мировая война (16%), достижения в космосе (13%).

Гордость за современное состояние своей страны из всех групп респондентов испытывает только одна группа — китайские студенты (в опросе участвовали молодые люди, которые учатся в России). Они сказали про образование современного Китая , начало эпохи реформ, стартовавшие в 1949 году; экономические и технологические достижения последних десятилетий; древнюю литературу, историю, культуру, язык и политику открытости и реформ Дэн Сяопина.

У британцев система ценностей очень похожа на американцев — для них главными достижениями стали национальная система здравоохранения, политические права женщин ХХ века и права сексуальных меньшинств.