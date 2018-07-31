Постсоветская молодежь ностальгирует по СССР 

В деревне Дворики Владимирской области на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» проходит смена «эффективная политика», на которой собрались политологи, социология, журналисты, члены молодёжных парламентов и молодёжного актива политических партий. Представительство участников настолько широко, что по нему можно изучать географию страны: от Калининграда до Владивостока, от Архангельска до Волгограда.
Спикеры, открывшие серию диалогов на равных, сконцентрировались на особенностях поколения Y, то есть так называемого поколения миллениума (в разных исследованиях определены разные временные рамки, но в большинстве случаев говорится о рождённых в период 1981-2003 годы). Глава Росмолодёжи Александр Бугаев отметил, что система ценностей у людей этой категории выглядит так:
1. самореализация 2. профессионализм 3. семья
Если отсутствует хотя бы один пункт, такой человек не может назвать себя счастливым.
Благодаря предложенному формату встречи участники могли задать все интересующие вопрос, а их спектр был очень широк: от использования инфраструктуры ЧМ до учреждения новых органов власти. В частности аудиторию интересовало, насколько приемлемо возвращение к практике распределения выпускников вузов после окончания учёбы, как было в советские времена. По мнению Бугаева, государство может направлять на работу по своему усмотрению только молодых специалистов, обучавшихся на бюджетных местах. На вопрос, кто готов уехать на несколько лет в то место, которое ему предоставят, руки подняли около 15% зала.
В свою очередь, заведующая лабораторией политических исследований Высшей школы экономики Валерия Касамара обратила внимание на тот факт, что российская молодёжь занимает пассивную гражданскую позицию и постоянно надеется на кого-то. В ходе социологического исследования эксперты попытались выяснить, какие факторы объединяют такое разношёрстное поколение, однако выяснилось, что поколение Y — это поколение без прошлого. Вот некоторые ответы респондетов:
"Кутузов и Жуков — маршалы Советского союза — вместе воевали против Гитлера".
"У меня почему-то первая ассоциация с Советским союзом — это хоровод людей в разных костюмах национальных, обнявшихся и танцующие русский народный танец. Ну или вообще просто с плясками, с улыбками, то есть какая-то яркость, бодрость".
Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов на Клязьме»
При этом молодёжь, значительная часть которой родилась уже в независимой России, хочет перенести в будущее образцы из прошлого, иными словами ностальгирует по неизвестному им СССР. Отчасти это происходит из-за упора в школьной программе истории на древние времена и ХХ век, а не изучение современности, поскольку в обществе нет гражданского консенсуса по оценке распада СССР.
На протяжении нескольких лет эксперты изучают, чем гордятся молодые россияне. В 2018 году традиционно на первом месте была победа в Великой Отечественной войне (39%), а второе и третье место обновились: если в 2017 году эти позиции занимали победа в войне 1812 года и Юрий Гагарин, то сейчас их сменили Пётр I (17%) и русский народ (15%). Причём всплеск гордости прослеживается в преддверии юбилейных дат.
Для сравнения, для американских студентов на первое место выходят права человека: движение за гражданские права афроамериканцев США (21%), война за независимость и Декларация независимости 4 июля 1776 года (17%), Вторая мировая война (16%), достижения в космосе (13%).
Гордость за современное состояние своей страны из всех групп респондентов испытывает только одна группа — китайские студенты (в опросе участвовали молодые люди, которые учатся в России). Они сказали про образование современного Китая, начало эпохи реформ, стартовавшие в 1949 году; экономические и технологические достижения последних десятилетий; древнюю литературу, историю, культуру, язык и политику открытости и реформ Дэн Сяопина.
У британцев система ценностей очень похожа на американцев — для них главными достижениями стали национальная система здравоохранения, политические права женщин ХХ века и права сексуальных меньшинств.