Без слова «Россия»: В США начинается суд над Манафортом

Как пишет «Интерфакс-Украина» , судебное заседание состоится в федеральном окружном суде Александрии (штат Вирджиния). По данным американской газеты «Нью-Йорк таймс», первый этап слушаний в суде продлится около трех недель. Затем в сентябре в ходе вторых слушаний Манафорт предстанет перед окружным судом округа Колумбия

На заседании, которое начинается во вторник, не будут затрагиваться предполагаемые российские связи Пола Манафорта , а главной темой слушаний станет уклонение экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа от налогов и нечестно нажитое им состояние.

Прокурор Грег Андрес подтвердил, что в ходе заседания, вероятно, ни разу не прозвучит слово «Россия».

Агентство «Ассошиэйтед пресс» (АП) сообщает, что члены жюри в ходе заседания будут рассматривать фотографии имущества Манафорта — снимки, доказывающие приобретение им автомобиля марки «Мерседес», дорогостоящей одежды и антиквариата, ковров и произведений искусства.

Манафорта обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более $30 млн в период работы лоббистом на украинскую «Партию регионов» и на бывшего президента Украины Виктора Януковича , которые советник четвертого украинского президента отмывал через оффшоры.

Сторона обвинения настаивает на том, что еще в 2006 году доход Манафорта составлял миллионы долларов, которые он получал от правительства Украины и украинских олигархов. Эти денежные средства были направлены Манафорту для того, чтобы он поддерживал Януковича. После того, как экс-президент Украины в 2014 году покинул страну, доход Манафорта резко упал, отмечает британская газета «Гардиан»

По данным телеканала Эй-Би-Си, спецпрокурор США Роберт Мюллер вызовет на заседание 35 свидетелей, среди которых присутствуют как бывшие коллеги, так и друзья Манафорта. Так, на слушаниях будет свидетельствовать американский консультант и лоббист Рик Гейтс , в прошлом — «правая рука» Манафорта.

«Возможно, Манафорт полагает, что не совершал ничего противоправного, и, поскольку он так считает, он не хочет признавать себя виновным ни в одном из преступлений — даже если речь идет о простом правонарушении», — приводит АП слова юриста и бывшего федерального прокурора Джимми Гьюруля.

Западные СМИ отмечают, что Манафорт может быть приговорен к 305 годам лишения свободы в том случае, если его признают виновным по всем предъявленным пунктам обвинения.

Ранее суд США перенес заседание и назначил его на 31 июля, поскольку судье Томасу Селби Эллису III было подано подобное прошение от адвокатов Манафорта, чтобы дать защите больше времени для изучения материалов дела.

В середине июня американские федеральные судебные власти решили взять под стражу Манафорта. Это было связано с тем, что суд пересмотрел решение о его содержании под домашним арестом в ожидании слушаний по делу.