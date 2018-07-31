Мировую политическую повестку обсуждают на «Территории смыслов» вологжане

О дипломатии на международной арене поговорят вологодские активисты с министром иностранных дел России . Встреча с главой внешнеполитического ведомства пройдет на форуме «Территория смыслов на Клязьме».

Вологодчину на смене «Эффективная политика» представляют студентка ВоГУ и член областного молодежного парламента Дарья Воробьева, заместитель первого секретаря отряда комсомольцев Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Вологодской области Василий Пресикарь, помощник депутата Законодательного Собрания области Дарина Спасская, сотрудник Вологодского научного центра РАН Александр Будилов. Вместе с ними на форуме работают около тысячи молодых политиков, управленцев, социологов, представителей молодежных крыльев партий и депутатов со всей страны.

В течение нескольких дней будущие управленцы страной обсудят глобальные тренды политической повестки, создадут проект личного и командного трекинга, поставят цели и распишут план по их достижению. В рамках смены приедут различные федеральные спикеры, с которыми гости из регионов изучат опыт лучших практик и разработают концепцию новых эффективных форматов политических инструментов.