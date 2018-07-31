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Участники рабочей группы направили в экспертный совет при комитете ГД предложения о развитии автотуризма
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Участники рабочей группы направили в экспертный совет при комитете ГД предложения о развитии автотуризма 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Участники рабочей группы направили в экспертный совет при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи свои предложения относительно законодательного определения понятий «Автотуризм», «Мототуризм» и «Караванинг». Об этом сообщила пресс-служба главы комитета Михаила Дегтярева.
«По итогам заседания рабочей группы участники приняли решение направить в экспертный совет при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи свои предложения по внесению изменений в концепцию «Федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019-2025 гг.», а также предложения по внесению изменений в Федеральный закон №132-ФЗ от 24 ноября 1996 г. «Об основах туристской деятельности в РФ», в части законодательного определения понятий «Автотуризм», «Мототуризм», «Караванинг» и других, а также положения о системе классификации авто-мотокемпингов, стандартов многофункциональных центров придорожного сервиса», — говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, 30 июля в Госдуме состоялась рабочая встреча членов экспертного совета при комитете, посвященная вопросам развития автотуризма.
«В ходе встречи эксперты обсудили проблемы развития автотуризма в России, среди которых отсутствие в «Федеральной целевой программе развития внутреннего и въездного туризма в России на 2019-2025 гг.» понятия «автотуризма», пробелы в нормативной правовой базе, отсутствие юридической терминологии, недостаточный уровень обеспечения безопасности автопутешественников, особенно в отдаленных регионах, малый маркетинг туристского потенциала России на внутреннем и мировом рынках. Развитие автотуризма в России сдерживается отсутствием развитой автотуристской инфраструктуры», — пояснили в сообщении.
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