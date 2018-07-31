Курская область. Памятник истории и культуры. Продано! 

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Бизнесмен из Льгова приобрёл аварийное здание и доказал, что сохранить архитектурное наследие возможно, даже если от него отказались чиновники

Когда-то двухэтажный дом на улице Советской в Льгове местные жители обходили стороной. Но в «заброшку» здание превратилось не сразу. Уцелело оно после гражданской войны, пережило Первую мировую и даже выстояло в Великую Отечественную. А во времена советской власти у объекта появилась пристройка. Не выдержало здание только 2000-х. Стены, фрагменты исторического интерьера, а также красивые легенды и реликвии оказались никому не нужны. За шесть лет «консервации» «дом дворянина», как его называют местные жители, опустел и обветшал. Но в 2012 года аварийное здание выкупили. Владелец рассказал «КИ», что его натолкнуло на такой рискованный шаг, пожалел ли он о своём решении и какими «фишками» он может удивить своих гостей.

Дом, который построил Пётр

История дома насчитывает более ста лет. По версии местных краеведов, его строительство закончилось в 1900 году. Владельцем двухэтажного здания был дворянин Пётр Петрович Стремоухов. В имении жил хозяин со своей супругой Эмилией Августовной.

— В 1905 году, во время первой революции, крестьяне разорили их имение в селе Фитиж и они переехали на постоянное жительство в построенный чуть ранее дом на ул. Дворянской в 15-м квартале (ныне ул. Советская, д.10). На тот момент Пётр Петрович был председателем земской управы. Как глава района сегодня. К сожалению, неизвестно, когда он умер и что стало с его женой. История об этом умалчивает, — рассказывает о владельце льговский краевед Елена Гурьева.

В Первую мировую войну семья разместила у себя раненых солдат. В здании напротив находилось общество Красного Креста и Красного Полумесяца, которое возглавляла княгиня Барятинская. Эмилия Стремоухова тоже внесла свой вклад в благотворительность, освободив несколько комнат под больничные койки лазарета. Несмотря на это, а быть может именно по данной причине, рабоче-крестьянское движение оказалось жестоким по отношению к владельцам.

В 1917 году это здание было занято советами и госпожу Стремоухову выселили в маленький домик на окраину города. Куда исчез её супруг, вообще неизвестно. О дальнейшей судьбе дворянской четы никто не знает. Пролетариат тем временем пользовался не только помещением, но и всеми предметами быта. Правда, через некоторое время многие из них исчезли из этого дома. Съехали и сами советы.

С 1943 по 1967 год в здании находилась Льговская школа №1. В этот момент и появилась пристройка — понадобилось ещё несколько классов. Прямое здание приобрёло форму буквы Г. А когда школа переехала в новое здание, здесь разместился Дом пионеров и школьников.

Кроме творческих мастерских в нём находился ещё и методический кабинет Льговского отдела образования. В одной из комнат хранилась фильмотека, а это километры плёнки образовательных фильмов. Практически всё пропало.

К 2006 году здание опустело. Оно разрушалось на глазах. Не помогала даже «консервация». Особо отчаянные бродяги пытались влезть в него, чтобы переночевать. Крыша зияла дырами, но от дождя ещё можно было спастись на первом этаже. Длилось это почти 6 лет.

По грехам нашим

Администрация Льгова дважды выставляла на торги это здание, но никто не торопился его выкупать. Тогда Михаил Анатольевич и увидел объявление: «Продаётся отдельно стоящее двухэтажное здание площадью 867 кв. метров. Бывший Дом пионеров и школьников. Назначение: нежилое». Важным условием было «обеспечение сохранности здания как памятника истории и культуры; с целью использования под объект соцкультбыта; офисный».

На торги его выставили по цене чуть больше миллиона рублей. Желающих прикупить аварийное строение было не много, а точнее, — двое. Одним из них оказался Михаил Плотников

— Изначально у меня возникло желание создать в Льгове культурно-туристический центр. А уже здание я выбрал под свою идею. Главным для меня была историческая составляющая. Не знаю, за какие грехи мне оно досталось, но я с ним хлебнул. Когда мы пришли, крыша практически отсутствовала. Ни окон, ни дверей. Проёмы кирпичные едва не вываливались. Здесь было печное отопление, и во внутреннем дворике высилась гора из угольной крошки высотой в два этажа. Мы всё это выгребали. Ни одной лестницы здесь не было, — вспоминает бизнесмен.

По плану собственника здесь должна была появиться гостиница. Несколько комнат решили отвести под музеи и выставочные залы местных ремесленников. Весь процесс ремонтных работ Михаил Анатольевич фотографировал с самого начала. Оставил на память, чтобы сравнить, как было и как стало. Кроме того, владелец принимал личное участие в восстановлении здания. Сам засучив рукава выгребал мусор и таскал стройматериалы. Ломал рёбра и ноги, но задуманное не бросал. Хотя близкие всё меньше поддерживали его.

— За четыре года, которые потратили на восстановление этого здания, мы могли бы открыть две гостиницы и по времени, и по финансам. Только год просто вывозили мусор отсюда. Нам помогали узбеки, которые говорили, что тут какой-то «шайтан» мешает работать. Может, они и правы были, потому что, например, по улице Советской газа вообще не было. И мы могли бы остаться без отопления. Освятили здание и добились выделения средств из резервного фонда «Газпрома» . Но то, что хотели, мы практически сделали. Это альтруистический проект, который неблагоразумен и никому не нужен. Но мы создавали его не для зарабатывания денег, — рассказывает Плотников.

Ещё одним этапом в реконструкции стал разбор завалов. Из груды ненужных бумаг выискивали архивные документы. И нашли.

— Мы всё перебрали и особо ценные экземпляры сохранили. Например, трудовые книжки. Одна из них принадлежала Герою Советского Союза, уроженцу Льговского района Павлу Ковалёву . Были тут и уголовные дела 1953 года, интересные материалы по истории местного сахарного завода. На чердаке удалось найти увольнительный билет участника Первой мировой войны Андрона Зеленского, который лечился в здешнем лазарете, — рассказывает Елена Гурьева.

(Фото: Старинный французский камин 1900 года после реставрации)

А когда строители подняли полы, оказалось, что под домом находится подземный ход. Краеведы предполагают, что он вёл к ныне действующей старообрядческой церкви Димитрия Солунского, которую, возможно, тайно посещала чета Стремоуховых. Появился он примерно в 1906 году. Многие люди, которые живут между домом №10 по улице Советской и старообрядческой церковью, строили сараи и замечали, что земля проваливалась в пустоты.

— Мне жалко стало закапывать этот лаз. И я решил сохранить хотя бы его фрагмент. Для этого нужно было бы в пол вмонтировать бронированное стекло, под которым виднелся бы ход. Отправился на завод. И узнал там, что квадрат бронированного стекла стоил 20 тысяч рублей. Мне это было не по карману. И представляете, когда директор узнал, куда я собираюсь установить его продукцию, отдал мне три таких квадрата бесплатно. Потому что видел, для чего это, — рассказывает Михаил Анатольевич.

Память о земляках

Сейчас в этом красивом здании лимонного цвета сложно узнать полуразрушенный дом. Теперь это не просто гостиница с европейскими удобствами, а центр культурной жизни города. Каждый из 14 номеров посвящён знаменитым уроженцам Льгова. В холле гостей встречает художественная инсталляция самых известных мест Льгова и краткий исторический путеводитель. Кроме того, на первом этаже располагаются музей, выставочный зал местных художников и ремесленников, небольшая литературная гостиная и столовая, где можно попить настоящего чая из местных трав.

— Заварушка — это наша фишка. Весь сезон мы собираем на лугах травы, сушим листья лечебных деревьев. И потчуем наших гостей и постояльцев. Сами выпекаем пряники из деревянных форм, которые вырезал льговский мастер. Мёд тоже местный, как и глиняная посуда, сделанная вручную, — рассказывает владелец.

Но особая гордость реставраторов — французский камин 1900 года, который располагается в столовой. Во времена запустения он сильно пострадал от рук кладоискателей. По фото и описанию его удалось восстановить почти в первозданном виде. Для этого Михаилу Анатольевичу пришлось искать в Льгове мастера. Нашёл. Только функцию обогрева камин теперь не выполняет.

Алёна Мартынова