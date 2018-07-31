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В «Бизнес класс» «поступили» почти 10 тысяч жителей Черноземья
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В «Бизнес класс» «поступили» почти 10 тысяч жителей Черноземья 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Почти 10 тысяч жителей Центрального Черноземья зарегистрировались в бесплатной программе «Бизнес класс» для представителей микро— и малого предпринимательства от Сбербанка и Google. Среди ее участников — как действующие, так и начинающие бизнесмены.
К проекту не так давно подключились несколько областей региона — Воронежская, Липецкая, Белгородская, Тамбовская, Рязанская. Всего же программа «Бизнес класс» реализуется в 46 регионах страны.
«Представители бизнес-сообщества проявляют большой интерес к данному проекту, и мы получаем положительную обратную связь, — подчеркнула заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, руководитель Корпоративного блока Наталия Ивлева. — Надеемся, что эта программа станет хорошим вкладом в развитие бизнес-компетенций каждого из ее участников».
«Прежде всего, «Бизнес класс» направлен на получение практических знаний и навыков для грамотного ведения бизнеса, — прокомментировала Светлана Анурова, представитель пресс-службы компании Google Россия. — Мы надеемся, что благодаря «Бизнес классу» в регионе появится больше представителей малого и микробизнеса, которые в дополнение к своей предпринимательской энергии и жизненному опыту приобретут набор знаний по разным аспектам бизнеса.
Уже более 270 тысяч человек из самых различных регионов России зарегистрированы в «Бизнес классе». И порядка 85% выпускников активно рекомендуют курс своим коллегам. По завершении обучения более половины действующих предпринимателей отмечают существенные улучшения бизнес-показателей.
«Я действующий предприниматель, и мне сложно надолго отлучаться с рабочего места, поэтому онлайн-формат обучения я оценил в первую очередь, — рассказал участник программы «Бизнес класс» из Воронежа Евгений Дроздов. — Регистрация моментальная, само обучение проходит динамично. В коротких видеолекциях опытные бизнес-тренеры и предприниматели делятся только самыми полезными знаниями».
Все желающие могут присоединиться к проекту и пройти обучение, зарегистрировавшись на сайте www.business-class.pro. Курс включает восемь онлайн-модулей и четыре очных мероприятия в формате мастер-классов. В проекте могут участвовать все желающие, кто имеет доступ в интернет и главное — большой интерес к развитию в бизнес-среде.
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