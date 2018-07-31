Радаев наградил знаком «За любовь к родной земле» замдиректора завода «Алмаз»

Глава региона оценил многолетний добросовестный труд Роговина, его высокий профессионализм в работе и личный вклад в развитие науки в Саратовской области.

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Единоросс о пенсионной реформе: Мы все поняли, что отвязаться от правительства не удастся