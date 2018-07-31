Радаев наградил знаком «За любовь к родной земле» замдиректора завода «Алмаз» 

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал постановление о награждении Почетным знаком «За любовь к родной земле» замдиректора по развитию и внедрению результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Научно-производственного центра «Электронные системы» АО «Научно-производственного предприятия „Алмаз“ Владимира Роговина. Соответствующий документ вчера, 30 июля, опубликовали на официально сайте правовой информации.
Глава региона оценил многолетний добросовестный труд Роговина, его высокий профессионализм в работе и личный вклад в развитие науки в Саратовской области.