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Радаев наградил знаком «За любовь к родной земле» замдиректора завода «Алмаз»
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Радаев наградил знаком «За любовь к родной земле» замдиректора завода «Алмаз» 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал постановление о награждении Почетным знаком «За любовь к родной земле» замдиректора по развитию и внедрению результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Научно-производственного центра «Электронные системы» АО «Научно-производственного предприятия „Алмаз“ Владимира Роговина. Соответствующий документ вчера, 30 июля, опубликовали на официально сайте правовой информации.
Глава региона оценил многолетний добросовестный труд Роговина, его высокий профессионализм в работе и личный вклад в развитие науки в Саратовской области.
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