Пользователей соцсетей насторожили слова Сергея Собянина о полном обновлении районов Москвы по программе реновации

Программа реновации позволит обновлять районы Москвы целиком, не ограничиваясь участками сносимых домов, сообщил кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин на встрече с экспертным сообществом. Его слова приводит

"В некоторых районах до 50-60% домов — это старые «хрущевки», которые попали в программу", — заметил Собянин, подчеркнув, что в рамках реализации программы надо делать проекты планировок не только на реновируемые участки, но и затрагивать соседние территории. По сути, речь идёт о создании новых городов на 100-200 тысяч жителей. «Это будут идеальные районы, когда мы заново осмысливаем их структуру», — добавил Собянин.

Слова мэра вызвали недоумение пользователей соцсетей. «Всем верующим в: „мой дом уцелеет“, „кварталами не тронут“, „Собянин слово дал“ (это самый дикий аргумент верующих, но и так то же бывает), „мы отстоим свой дом“ … Увы, снос будет ножевой, как отвалом бульдозера: дома, детские сады, школы, магазины, гаражи и парковки

Веруем в „слово мэра“ или уже за голову пора браться?», — комментирует пользователь Иван Щербина в Facebook. (Орфография и пунктуация сохранены — прим. NEWSRu.com ). «А чего он мелочится? Всю Москву разом снести и построить заново!» — пишет пользователь Анна Новоборова. " А диагноз ему еще не поставили? Постоянно обновляет новое, навязчивые идеи", — иронизирует Marina Sidorova.