Пользователей соцсетей насторожили слова Сергея Собянина о полном обновлении районов Москвы по программе реновации 

Программа реновации позволит обновлять районы Москвы целиком, не ограничиваясь участками сносимых домов, сообщил кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин на встрече с экспертным сообществом. Его слова приводит
"В некоторых районах до 50-60% домов — это старые «хрущевки», которые попали в программу", — заметил Собянин, подчеркнув, что в рамках реализации программы надо делать проекты планировок не только на реновируемые участки, но и затрагивать соседние территории. По сути, речь идёт о создании новых городов на 100-200 тысяч жителей. «Это будут идеальные районы, когда мы заново осмысливаем их структуру», — добавил Собянин.
Слова мэра вызвали недоумение пользователей соцсетей. «Всем верующим в: „мой дом уцелеет“, „кварталами не тронут“, „Собянин слово дал“ (это самый дикий аргумент верующих, но и так то же бывает), „мы отстоим свой дом“ … Увы, снос будет ножевой, как отвалом бульдозера: дома, детские сады, школы, магазины, гаражи и парковки
Веруем в „слово мэра“ или уже за голову пора браться?», — комментирует пользователь Иван Щербина в Facebook. (Орфография и пунктуация сохранены — прим. NEWSRu.com). «А чего он мелочится? Всю Москву разом снести и построить заново!» — пишет пользователь Анна Новоборова. " А диагноз ему еще не поставили? Постоянно обновляет новое, навязчивые идеи", — иронизирует Marina Sidorova.
Противники реновации отмечают, что она "подтвердила самые худшие опасения": по их словам, выгодополучателем программы стал в первую очередь стройкомплекс Москвы, которому было необходимо легализовать точечную застройку и получить новые земли под строительство. Несмотря на то, что обсуждение программы реновации привело к всплеску гражданской активности, и многие стали оформлять землю под своими домами или выдвинулись в независимые муниципальные депутаты, о постоянном общественном движении пока говорить нельзя. А правительство Москвы активно выпускает постановления, «нивелирующие» даже те уступки, на которые мэрия пошла в ходе обсуждений.