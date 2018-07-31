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Дмитрий Семенов возглавил самарское управление по борьбе с экономическими преступлениями
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Дмитрий Семенов возглавил самарское управление по борьбе с экономическими преступлениями 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Соответствующая информация накануне появилась на официальном сайте регионального главка. Ранее эту должность занимал полковник полиции Михаил Яркин, который выполнял свои обязанности на протяжении последних трех лет. Этой весной он был вынужден покинуть пост ввиду кадровых перестановок в самарском управлении.
Известно, что новый руководитель хорошо знаком с форматом работы управления, поскольку долгое время возглавлял его подразделения. В 2013 году Дмитрий Семенов занимал пост руководителя III оперативного отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции самарского главка. В 2016 году он был на посту начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по городу Тольятти.
Напомним, весной этого года самарское управление МВД накрыла волна кадровых перестановок. Так, в нконце мая стало известно, что замначальника областного главка Александр Гринь покинет свой пост. Источники сообщали, что его должность может занять выходец Магаданской области или Санкт-Петербурга. Вместе с ним в отставку ушел Игорь Антонов, руководивший областным УГИБДД с 2010 года.
Фото: Е. Поторочин/ФедералПресс
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