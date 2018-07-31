Адвокат, защищавший интересы экс-депутата Думы Владивостока Зинаиды Ким, расскажет о коррупционных правонарушениях предпринимателей

Семинар пройдет 2 августа.

Семинар «Коррупционные правонарушения предпринимателей» пройдет в «Центре развития предпринимательства» во Владивостоке

Цель семинара — укрепление законности и правопорядка, расширение правовых знаний среди предпринимательского сообщества.

Лекция практическая, на примерах из следственной и судебной практики. Все больше предпринимателей вовлекаются в орбиту коррупционных преступных отношений. Статистика уголовных дел растет. В схему вовлекаются сотрудники компаний, руководители, участники (учредители).

Среди ведущих семинара заведующий конторы адвокатов №61 г. Владивостока Приморской краевой коллегии адвокатов Алексей Клецкин , который в том числе защищал интересы экс-депутата Думы Владивостока Зинаиды Ким. Дело Ким после обвинительного приговора Приморский краевой суд направил на новое рассмотрение.

«Никогда не торопитесь с выводами. Обвинительный приговор в отношении бывшего депутата Думы Владивостока Зинаиды Ким, обвинявшейся в организации фальсификации избирательных документов, только что отменен Приморским краевым судом», — написал тогда Клёцкин.

Ранее сообщалось, что вывший депутат думы Владивостока Зинаида Ким была осуждена на два года условно за фальсификацию на выборах 2016 года.

В программе:

— взаимоотношения с органами власти (ст. 291 — дача взятки, 291.1 — посредничество во взяточничестве, ст. 159 — мошенничество); участие в закупках, конкурсе, тендерах, аукционах в строительстве, обслуживании, благоустройстве территорий; — современные методы раскрытия коррупционных преступлений в сфере предпринимательства; — взаимоотношения внутри юридического лица (ст. 201 — злоупотребления полномочиями, ст. 204 — коммерческий подкуп); — ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение юридического лица).

Ведущие:

ПОЛЯКОВ Игорь Михайлович — председатель комиссии по взаимодействию с органами власти АППК, заместитель председателя комиссии по защите профессиональных прав адвокатов АППК, адвокат Адвокатского бюро «Правовая гарантия»;

СОТОВ Сергей Сергеевич — адвокат конторы адвокатов №13 г. Владивостока Приморской краевой коллегии адвокатов;

КЛЕЦКИН Алексей Викторович — заведующий конторы адвокатов №61 г. Владивостока Приморской краевой коллегии адвокатов.

Дата проведения: 2 августа (четверг) 2018 года.

Время проведения: 14:30-17:00 (начало регистрации участников с 14:00).

Место проведения: конференц-зал МКУ «Центр развития предпринимательства» по адресу г. Владивосток, ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр CITYHALL), 8-й этаж, каб. 813.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию.