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В Ленинском районе Городской молодёжный центр собрал 100 мешков мусора
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В Ленинском районе Городской молодёжный центр собрал 100 мешков мусора 

АиФ 1 час назад
Команда Городского молодежного центра провела субботник в Ленинском районе, в мероприятии приняла участие депутат Саратовской городской Думы Светлана Глухова, а также представители молодежных организаций, сообщает пресс-служба ГМЦ.
Ранее жители домов по улице 4-ая Прокатная пожаловались на «горы» мусора возле продуктового магазина, а также алкомаркета. Вся прилегающая к ним территория была завалена стеклянными бутылками, пластиком, пакетами из-под чипсов и сока, а также окурками. За четыре часа субботника удалось собрать более 100 мешков мусора, пластик был передан на переработку.
«Это не первая наша акция. Хочу отметить, что нам каждый раз удаётся очистить территорию с зелёными насаждениями. Примечательно, что к субботнику в Ленинском районе присоединились прохожие, которые возвращались с работы. Саратовцы в основной своей массе не равнодушны к чистоте своего города, это очень радует», — отметил директор «ГМЦ» Артем Петров.
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