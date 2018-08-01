В Ленинском районе Городской молодёжный центр собрал 100 мешков мусора

Команда Городского молодежного центра провела субботник в Ленинском районе, в мероприятии приняла участие депутат Саратовской городской Думы Светлана Глухова, а также представители молодежных организаций, сообщает пресс-служба ГМЦ.

Ранее жители домов по улице 4-ая Прокатная пожаловались на «горы» мусора возле продуктового магазина, а также алкомаркета. Вся прилегающая к ним территория была завалена стеклянными бутылками, пластиком, пакетами из-под чипсов и сока, а также окурками. За четыре часа субботника удалось собрать более 100 мешков мусора, пластик был передан на переработку.