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Омский Росприроднадзор реорганизовали и поменяли начальника
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Омский Росприроднадзор реорганизовали и поменяли начальника 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Игорь Костюков назначен исполняющим обязанности заместителя начальника департамента Росприроднадзора по Сибирскому округу в статусе руководителя Омского подразделения, сообщает «Новый Омск».
Костюков сменил Виталия Нетребко, который продержался всего один год. До Нетребко на этом месте в качестве врио был Сергей Ерёмин, которого отправили в отставку после многомесячного скандала вокруг выбросов этилмеркаптана в Омске. До Ерёмина, в свою очередь, омское управление возглавлял Александр Щербаков, против которого, несмотря на его уход на пенсию, было возбуждено уголовное дело.
Напомним, в соответствии с приказом Росприроднадзора с 17 мая 2018 года после реорганизации омское управление единственное в округе было присоединено к департаменту.
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