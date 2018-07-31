Омский Росприроднадзор реорганизовали и поменяли начальника 

Игорь Костюков назначен исполняющим обязанности заместителя начальника департамента Росприроднадзора по Сибирскому округу в статусе руководителя Омского подразделения, сообщает «Новый Омск».
Костюков сменил Виталия Нетребко, который продержался всего один год. До Нетребко на этом месте в качестве врио был Сергей Ерёмин, которого отправили в отставку после многомесячного скандала вокруг выбросов этилмеркаптана в Омске. До Ерёмина, в свою очередь, омское управление возглавлял Александр Щербаков, против которого, несмотря на его уход на пенсию, было возбуждено уголовное дело.
Напомним, в соответствии с приказом Росприроднадзора с 17 мая 2018 года после реорганизации омское управление единственное в округе было присоединено к департаменту.