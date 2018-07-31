Омский Росприроднадзор реорганизовали и поменяли начальника

Игорь Костюков назначен исполняющим обязанности заместителя начальника департамента Росприроднадзора по Сибирскому округу в статусе руководителя Омского подразделения, сообщает «Новый Омск».

Напомним, в соответствии с приказом Росприроднадзора с 17 мая 2018 года после реорганизации омское управление единственное в округе было присоединено к департаменту.