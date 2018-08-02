Международный математический конгресс пройдет в Петербурге в 2022 году

За право проведения Конгресса, проходящего раз в четыре года, боролись два города — Санкт-Петербург и Париж. Победитель был выбран прямым голосованием членов Генеральной Ассамблеи. Северная столица России получила 83 голоса, французский город — 63.