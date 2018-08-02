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Международный математический конгресс пройдет в Петербурге в 2022 году
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Международный математический конгресс пройдет в Петербурге в 2022 году 

РИА Новости 7 минут назад
Фото: Индикатор
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Международный Конгресс математиков и вручение самой престижной награды в области математики — премии Филдса в 2022 году пройдет в России в городе Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ со ссылкой на решение Генеральной Ассамблеи Международного математического союза в Сан-Паулу (Бразилия).
За право проведения Конгресса, проходящего раз в четыре года, боролись два города — Санкт-Петербург и Париж. Победитель был выбран прямым голосованием членов Генеральной Ассамблеи. Северная столица России получила 83 голоса, французский город — 63.
Заявку от нашей страны представляли сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, лауреаты Филдовской премии Станислав Смирнов и Андрей Окуньков, ученый секретарь Национального комитета математиков России Александр Печень, математик Федор Богомолов и академики РАН Виктор Васильев и Сергей Кисляков.
В России Конгресс проводился единственный раз, в СССР в 1966 году на базе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Вчера, 1 августа, в Сан-Паулу, где сейчас проходит Международный Конгресс математиков, были вручены Филдсовские премии этого года. Лауреатами стали иранский математик Каушер Биркар, работающий в Великобритании, итальянец из швейцарского университета Алессио Фигалли, австралиец индийского происхождения Акшай Венкатеш и тридцатилетний немецкий исследователь Петер Шольце (один из самых молодых призеров за всю историю премии).
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