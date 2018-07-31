Власти Москвы организовали переезд команде «Дома-2»

Недавно в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы сообщили о решении поменять место съемок знаменитого телепроекта «Дом-2». Как выснилось, это связано с тем, что территорию — старый земельный участок в Новой Москве, где до ближайшего момента проходили съемки реалити-шоу, — планируют использовать под строительство автодороги из Саларьево в Марьино.

«Собственника уведомили о праве на получение компенсации в денежной форме либо в виде другого участка. В итоге был выбран второй вариант», — передает «МК». Новый участок для съемок программы будет находиться рядом с попавшим под снос павильоном. А непосредственно сам переезд должен осуществится до конца года.