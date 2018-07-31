Ещё
Власти Москвы организовали переезд команде «Дома-2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Москвы организовали переезд команде «Дома-2» 

WomanHit.ru 52 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
Недавно в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы сообщили о решении поменять место съемок знаменитого телепроекта «Дом-2». Как выснилось, это связано с тем, что территорию — старый земельный участок в Новой Москве, где до ближайшего момента проходили съемки реалити-шоу, — планируют использовать под строительство автодороги из Саларьево в Марьино.
«Собственника уведомили о праве на получение компенсации в денежной форме либо в виде другого участка. В итоге был выбран второй вариант», — передает «МК». Новый участок для съемок программы будет находиться рядом с попавшим под снос павильоном. А непосредственно сам переезд должен осуществится до конца года.
WomanHit.ru: последние новости
Малахова и Шкулеву поздравляют с пополнением в семье Галкин «прошелся» по Киркорову, Баскову и Земфире Наталья Земцова: куда поехать в августе на отдых
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России95
Захарова оценила новый «удар» по Крыму151
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца70
Россия и Казахстан отказались от важного соглашения
Ждать недолго: когда кончится лето6
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение