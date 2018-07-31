Германия потеряла более 60 тысяч рабочих мест из-за антироссийских санкций

По словам члена комитета бундестага по экономическим делам, депутата главной оппозиционной партии в бундестаге «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркуса Фронмайера , Берлин до сих пор не предоставил эту статистику, ссылаясь на отсутствие достоверных цифр.

Он добавил, что Германия сейчас не испытывает серьезных экономических потрясений, но в стране стремительно растет число людей, которые работают только на полставки.

Фронмайер добавил, что по сравнению с другими государствами — членами Евросоюза от последствий санкционной политики ФРГ страдает сильнее остальных. Ее экономические потери составляют 40% всего ущерба, который несут страны Евросоюза. Каждый месяц ФРГ теряет 618 миллионов евро из-за ограничительных мер, которые были введены Европейским союзом в 2014 году.

Ограничительные меры, в частности, влияют на деятельность немецких компаний, которые ориентировались на Россию. Некоторые предприниматели, которые работают в сельскохозяйственной сфере, оказались на грани банкротства из-за невозможности экспортировать продукцию на российский рынок.