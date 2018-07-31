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Германия потеряла более 60 тысяч рабочих мест из-за антироссийских санкций
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Германия потеряла более 60 тысяч рабочих мест из-за антироссийских санкций 

ТВ Центр 33 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Германия лишилась более 60 тысяч рабочих мест из-за введенных Евросоюзом в 2014 году санкций против России. Однако Берлин продолжает не замечать эту проблему, пишет газета «Известия».
По словам члена комитета бундестага по экономическим делам, депутата главной оппозиционной партии в бундестаге «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркуса Фронмайера, Берлин до сих пор не предоставил эту статистику, ссылаясь на отсутствие достоверных цифр.
Он добавил, что Германия сейчас не испытывает серьезных экономических потрясений, но в стране стремительно растет число людей, которые работают только на полставки.
Фронмайер добавил, что по сравнению с другими государствами — членами Евросоюза от последствий санкционной политики ФРГ страдает сильнее остальных. Ее экономические потери составляют 40% всего ущерба, который несут страны Евросоюза. Каждый месяц ФРГ теряет 618 миллионов евро из-за ограничительных мер, которые были введены Европейским союзом в 2014 году.
Ограничительные меры, в частности, влияют на деятельность немецких компаний, которые ориентировались на Россию. Некоторые предприниматели, которые работают в сельскохозяйственной сфере, оказались на грани банкротства из-за невозможности экспортировать продукцию на российский рынок.
Также негативное влияние санкций на экономику Германии приводит к недовольству местных жителей. Об этом свидетельствуют соцопросы, подчеркнул немецкий политолог Александр Рар.
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