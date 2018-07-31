На Затулинку пойдет автобус № 44

Маршрут автобуса № 44 «Диагностический центр — ул. Дмитрия Шмонина» с 1 августа меняется на участке от Октябрьского моста до о. п. «Ул. Дмитрия Шмонина».

Движение транспортных средств в прямом и обратном направлениях будет организовано по проспекту Карла Маркса, ул. Геодезической, ул. Лыщинского, ул. Немировича-Данченко, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге до о. п. «Полевая».