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На Затулинку пойдет автобус № 44
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На Затулинку пойдет автобус № 44 

АиФ-Новосибирск 27 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Маршрут автобуса № 44 «Диагностический центр — ул. Дмитрия Шмонина» с 1 августа меняется на участке от Октябрьского моста до о. п. «Ул. Дмитрия Шмонина».
Движение транспортных средств в прямом и обратном направлениях будет организовано по проспекту Карла Маркса, ул. Геодезической, ул. Лыщинского, ул. Немировича-Данченко, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге до о. п. «Полевая».
Наименование маршрута № 44 «Диагностический центр — ул. Дмитрия Шмонина» меняется на «Диагностический центр — Затулинский жилмассив». Это сделано с целью улучшения транспортного обслуживания жителей города Новосибирска, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
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