ООН прокомментировала назначение Палестины председателем «Группы 77» 

ООН, 30 июля /Синьхуа/ — ООН желает сотрудничать с «Группой 77» и ее руководством. Такое заявление сделал заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя избрание Палестины следующим председателем G77.
Недавнее решение поставить Палестину во главе группы развивающихся государств, отстаивающих свои коллективные интересы в ООН, огорчило Израиль и его союзника — США. Особенно провокационным этот шаг был, по мнению некоторых, учитывая, что Палестина не член ООН, а является только наблюдателем. Однако подобные решения находятся в компетенции стран-членов, отметил Ф. Хак, назвав G77 «важной структурой в решении проблем развивающегося мира». «Мы желаем работать с „Группой 77“ и ее руководством перед лицом вызовов будущего года», — заявил он.
Название группе дало изначальное количество стран-участниц — 77 — на момент ее создания в 1964 году. С тех пор их число почти удвоилось и включает более двух третей членов ООН. Кроме того, действующий единым фронтом блок представляет более 80 процентов мирового населения.
Согласно системе географической ротации G77, в этот раз наступила очередь Азиатской подгруппы назвать председателя организации на 2019 год. С грядущего января Палестина примет это кресло у Египта, представляющего африканский регион. —0—