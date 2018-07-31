ООН прокомментировала назначение Палестины председателем «Группы 77»

ООН , 30 июля / Синьхуа / — ООН желает сотрудничать с «Группой 77» и ее руководством. Такое заявление сделал заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак , комментируя избрание Палестины следующим председателем G77.

Недавнее решение поставить Палестину во главе группы развивающихся государств, отстаивающих свои коллективные интересы в ООН, огорчило Израиль и его союзника — США . Особенно провокационным этот шаг был, по мнению некоторых, учитывая, что Палестина не член ООН, а является только наблюдателем. Однако подобные решения находятся в компетенции стран-членов, отметил Ф. Хак, назвав G77 «важной структурой в решении проблем развивающегося мира». «Мы желаем работать с „Группой 77“ и ее руководством перед лицом вызовов будущего года», — заявил он.

Название группе дало изначальное количество стран-участниц — 77 — на момент ее создания в 1964 году. С тех пор их число почти удвоилось и включает более двух третей членов ООН. Кроме того, действующий единым фронтом блок представляет более 80 процентов мирового населения.