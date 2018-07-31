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«Жуко-fest»: москвичам покажут краснокнижных жуков и бабочек
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«Жуко-fest»: москвичам покажут краснокнижных жуков и бабочек 

Mos.ru 43 минуты назад
Фото: Mos.ru
Бесплатные мобильные лаборатории для наблюдений за насекомыми откроются в Москве в рамках экомарафона «Жуко-fest». Три дня, 3, 10 и 24 августа, специалисты Мосприроды будут рассказывать горожанам о редких краснокнижных жуках и бабочках, которых сегодня можно встретить в столичных парках и лесопарках.
Гостям лабораторий покажут более 50 видов обитающих в мегаполисе насекомых, которых в естественной среде не всегда заметит даже опытный энтомолог. При помощи микроскопов и бинокуляров все желающие смогут рассмотреть пестрые крылья бабочки крапивницы или голубую с желтым орнаментом краснокнижную бабочку зорьку.
«На экомарафоне пойдет речь о насекомых, которые играют большую роль в сохранении многообразия биологических видов на территории Москвы. Среди них, например, жук— скакун, способный двигаться со скоростью до двух метров в секунду. При этом он очень пуглив и весьма чутко реагирует на приближение человека. Увидеть жука-скакуна в дикой природе почти невозможно. Однако в лаборатории под микроскопом можно будет рассмотреть его образцы, а после это специалисты расскажут, в какой части парка при желании можно увидеть этого редкого обитателя», — сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
На площадках экомарафона «Жуко-fest» гостям также предложат смастерить бабочку в стиле оригами и принять участие в конкурсе на знание разнообразного мира насекомых. Победители интеллектуального соревнования получат в подарок от Мосприроды карманную энциклопедию или книгу о насекомых.
Получить подробную информацию об экомарафоне «Жуко-fest» можно по телефону: + 7 (499) 557-03-48.
Парки, где пройдет «Жуко-fest»:
— 3 августа, 11:00, парк «Покровское-Стрешнево». Место встречи — у входной группы со стороны Никольского тупика;
— 10 августа, 11:00, парк «Тушинский». Место встречи — у входной группы на улице Вилиса Лациса рядом с домом 18;
— 24 августа, 11:00, природный парк «Долина реки Сходни в Куркине». Место встречи — центральная беседка в 11-м микрорайоне Куркина.
Кстати, до конца года Московский зоопарк закупит свыше четырех тысяч тропических бабочек. Их будут показывать в павильоне «Птицы и бабочки» на новой территории зоопарка.
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