«Жуко-fest»: москвичам покажут краснокнижных жуков и бабочек

Бесплатные мобильные лаборатории для наблюдений за насекомыми откроются в Москве в рамках экомарафона «Жуко-fest». Три дня, 3, 10 и 24 августа, специалисты Мосприроды будут рассказывать горожанам о редких краснокнижных жуках и бабочках, которых сегодня можно встретить в столичных парках и лесопарках.

Гостям лабораторий покажут более 50 видов обитающих в мегаполисе насекомых, которых в естественной среде не всегда заметит даже опытный энтомолог. При помощи микроскопов и бинокуляров все желающие смогут рассмотреть пестрые крылья бабочки крапивницы или голубую с желтым орнаментом краснокнижную бабочку зорьку.

«На экомарафоне пойдет речь о насекомых, которые играют большую роль в сохранении многообразия биологических видов на территории Москвы. Среди них, например, жук— скакун, способный двигаться со скоростью до двух метров в секунду. При этом он очень пуглив и весьма чутко реагирует на приближение человека. Увидеть жука-скакуна в дикой природе почти невозможно. Однако в лаборатории под микроскопом можно будет рассмотреть его образцы, а после это специалисты расскажут, в какой части парка при желании можно увидеть этого редкого обитателя», — сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

На площадках экомарафона «Жуко-fest» гостям также предложат смастерить бабочку в стиле оригами и принять участие в конкурсе на знание разнообразного мира насекомых. Победители интеллектуального соревнования получат в подарок от Мосприроды карманную энциклопедию или книгу о насекомых.

Получить подробную информацию об экомарафоне «Жуко-fest» можно по телефону: + 7 (499) 557-03-48.

Парки, где пройдет «Жуко-fest»:

— 3 августа, 11:00, парк «Покровское-Стрешнево». Место встречи — у входной группы со стороны Никольского тупика;

— 10 августа, 11:00, парк «Тушинский». Место встречи — у входной группы на улице Вилиса Лациса рядом с домом 18;

— 24 августа, 11:00, природный парк «Долина реки Сходни в Куркине». Место встречи — центральная беседка в 11-м микрорайоне Куркина.

Кстати, до конца года Московский зоопарк закупит свыше четырех тысяч тропических бабочек. Их будут показывать в павильоне «Птицы и бабочки» на новой территории зоопарка.