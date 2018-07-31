Новые знаки и парковка по ночам: как ЦОДД воплощает идеи горожан

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) реализует предложения, которые горожане высказывают на ежемесячных встречах с дорожными координаторами. С февраля такие встречи проходят в управах районов и префектурах округов. За это время ЦОДД воплотил в жизнь уже четыре десятка идей. Еще 70 просьб от москвичей сейчас прорабатывается.

«Чаще всего горожане просят обустроить новый пешеходный переход, установить знаки жилой зоны на въездах во дворы, камеры фотовидеофиксации и светофоры, ввести ограничения скоростного режима, разрешить парковаться в ночное время там, где днем это запрещено из-за высокой интенсивности движения в часы пик, и создать дополнительные парковочные места. Также поступают просьбы упорядочить парковку, ввести одностороннее или двустороннее движение, отменить левый поворот на перекрестке или увеличить количество полос движения на дороге», — рассказал заместитель руководителя ЦОДД Андрей Агафонов

Всего за шесть месяцев в Центре организации дорожного движения приняли более 350 предложений от горожан. Прежде чем реализовать какую-то поступившую идею, специалисты анализируют, как это повлияет на дорожное движение на конкретном участке, а также на соседних улицах.

«С февраля сотрудники центра провели 66 встреч с жителями в управах районов и префектурах округов, на них пришли более трех тысяч горожан. Личные встречи позволяют решить интересующие москвичей вопросы без официальных писем и ожидания ответа в течение 30 дней», — добавил Андрей Агафонов.

График встреч с жителями можно посмотреть на сайте ЦОДД.

Предложения москвичей ЦОДД принимает также в социальной сети «Инстаграм». Для того чтобы вопрос рассмотрели, нужно разместить фото с привязкой к адресу и отметить пост хештегом #цоддвработу. Кроме того, есть возможность написать в директ, описав свое предложение или жалобу.

Связаться с ЦОДД можно также через электронную приемную на едином транспортном портале Москвы и в официальных группах центра в социальных сетях «Фейсбук», «В контакте» и «Твиттер».

ЦОДД продолжает оптимизировать работу светофоров на оживленных пешеходных переходах по просьбам москвичей. Режим работы светофоров изменили еще на 22 пешеходных переходах столицы. По просьбам горожан на некоторых из них увеличили продолжительность зеленого сигнала (от двух до 15 секунд), а на других уменьшили время его ожидания на 10–126 секунд.