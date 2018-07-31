Как снайпер Николай Ильин убил 494 «фрица» во время войны

Он не успел довести счет своих жертв до 500 — до круглой цифры не хватило всего шести гитлеровских трупов. Но Герой Советского Союза Николай Ильин воспитал себе достойную смену — жизнерадостный балагур, он умел просто и доступно научить солдата, имеющего склонности к снайперской работе, азам своего мастерства.

Простой парень с Украины

Николай Ильин был деревенским парнем из украинского села Чернухино , до войны слесарил в железнодорожном депо в Донецкой области. На фронте с первых дней Великой Отечественной, воевать пошел добровольцем. То, что Николай отличный стрелок, выяснилось довольно скоро — уже в сентябре 1941 года его, автоматчика, представили к ордену Красного Знамени: Ильин к тому времени уничтожил свыше 80 гитлеровцев. Сослуживец Ильина снайпер Василий Силин научил Николая своему ремеслу. В Сталинградской битве на счету Ильина было уже более ста вражеских солдат и офицеров. За боевые заслуги меткому стрелку вручили именное боевое оружие, из которого бил врага Герой Советского Союза Хусен Андрухаев. За день старшина Ильин мог уничтожить до десятка и более фашистов. Свои выходы на позиции он описывал в дневнике, который аккуратно вел. Эти записи цитировали советские газеты еще при жизни Николая. К ноябрю 1942 года снайпер сразил уже 216 гитлеровцев, за что командование представило его к званию Героя Советского Союза, в феврале следующего года орден Ленина и Золотую Звезду заместитель политрука Н. Ильин получил.

«Землицу надо любить»

Николай Ильин был неплохим педагогом, умевшим доходчиво и просто объяснять, в чем заключается секрет снайперского мастерства. Он учил новичков-снайперов «любить землицу»: окапываться как можно тщательнее и не лениться делать несколько хорошо замаскированных позиций: земля прикрывает стрелка, как броня. «Труд — кузнец удач снайпера», — любил повторять Ильин. Каждый хороший снайпер, отмечал Герой Советского Союза, должен на глаз максимально точно определять расстояние до вражеских позиций, вырабатывать глазомер. Как писала о нем советская пресса, «Николай решительно отвергал бесшабашность, не терпел ухарства, показной отваги» — только хладнокровием снайперу можно добиться хорошего результата, убеждал Ильин. В качестве примера такого смертельно опасного поведения Николай приводил случай из своей снайперской практики. Как-то раз его обнаружил неприятельский снайпер. Выстрелил по Ильину и промазал. Николай разгорячился и всадил несколько пуль «в молоко» — по догадке, не зная, где конкретно засел вражеский стрелок. Чтобы заставить врага показаться, Ильин применит самый простой снайперский способ — поднял над бруствером на винтовке каску. Гитлеровец мгновенно продырявил ее. Николай засек место вспышки, переполз в запасной окоп и стал ждать. Немец не выдержал и высунулся поглядеть, застрелил ли он советского снайпера или нет. Колыхнулась ветка, а там показалась и физиономия фашиста. Любопытство стоило фрицу жизни. Но, как всегда подчеркивал Ильин, в той дуэли противник ему попался малоопытный, и победил Николай благодаря не выдержке, а хитрости. Снайперский взвод под командованием Ильина успешно отстреливал гитлеровцев и вследствие этого дважды попадал в сводки Совинформбюро. К примеру, за 4 июньских дня 1943 года 20 ильинских снайперов застрелили 123 фашиста.

Не успел довести до круглого счета