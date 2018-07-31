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Минсельхоз: предложение выделить молоку отдельную полку в магазинах согласовывается
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Минсельхоз: предложение выделить молоку отдельную полку в магазинах согласовывается 

ТАСС 1 час назад
Фото: new-retail.ru
ДЕРЕВНЯ ПРОВЕРЖЕНКА (Смоленская обл. ), 31 июля. /ТАСС/. Предложение о продажах молочной продукции с растительными жирами на отдельных полках магазина находится на согласовании с заинтересованными министерствами и ведомствами и может быть реализовано в течение нескольких месяцев. Таким образом планируется отделить молочную продукцию с растительными жирами от остальной молочной продукции. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов в рамках Всероссийского дня льняного поля.
"Есть механизм, он запущен, поэтому техрегламент по этому поводу должен быть утвержден. Это займет какое-то время, мы рассчитываем, что несколько месяцев… Эта инициатива вышла на согласование с заинтересованными министерствами: Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития", — сказал он.
Хатуов назвал предложение правильным, поскольку в этом случае потребитель будет правильно информирован и сможет для себя определить, какую продукцию он будет приобретать. «С одной стороны, мы защищаем потребителя, с другой стороны — мы защищаем отрасль, которая работает исключительно на молоке как на сырье», — считает он.
Как сообщалось ранее, 13 июля Минпромторг РФ выступил с предложением запретить продажу продуктов с растительными жирами на одной полке с молочными продуктами. Газета «Известия» сообщила о том, что Минсельхоз разработал схожее предложение. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза, министерства имеют одну позицию по этому вопросу.
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