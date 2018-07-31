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Экс-президенту Перу запретили выезд в США для медобследования
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Экс-президенту Перу запретили выезд в США для медобследования 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МЕХИКО, 31 июл — РИА Новости. Судья Хуан Санчес Бальбуэна запретил в понедельник экс-президенту Перу Педро Кучински покинуть страну и отправиться на медицинское обследование в США.
По словам судьи, отъезд Кучински фактически нивелировал бы принятое еще в марте в отношении него решение о запрете покидать Перу в течение 18 месяцев.
Защита бывшего главы государства представила медицинскую справку, согласно которой обследование в США было необходимо из-за отмеченной у 79-летнего Кучински сердечной аритмии, сообщает портал Comercio.
Кучински подозревается в причастности к получению платежей от Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги. В конце марта конгресс Перу удовлетворил прошение Кучински об отставке и привел к присяге президента Мартина Вискарру, ранее занимавшего пост первого вице-президента.
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