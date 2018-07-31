Экс-президенту Перу запретили выезд в США для медобследования

По словам судьи, отъезд Кучински фактически нивелировал бы принятое еще в марте в отношении него решение о запрете покидать Перу в течение 18 месяцев.

Защита бывшего главы государства представила медицинскую справку, согласно которой обследование в США было необходимо из-за отмеченной у 79-летнего Кучински сердечной аритмии, сообщает портал Comercio.