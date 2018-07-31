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Показавший полуголого Назарбаева сайт закрыт в Казахстане
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Показавший полуголого Назарбаева сайт закрыт в Казахстане 

News.ru 38 минут назад
Фото: News.ru
Турецкий сайт газеты Нurriyet Daily News оказался недоступным для просмотра в Казахстане. На минувших выходных сайт опубликовал «непристойное» фото президента Нурсултана Назарбаева, отдыхавшего в Бодруме.
Фотограф поймал момент, когда Назарбаев был только в плавательных шортах. При этом казахские СМИ не осмелились указать, что это глава государства, а назвали его «мужчиной, внешне похожим» на Назарбаева.
На сайте выложили несколько фото казахского президента. Рядом с ним в Эгейском море купаются еще несколько мужчин в плавательных шапочках. Все происходит на фоне яхты, которая может принадлежать самому богатому олигарху Казахстана Алиджану Ибрагимову. Ибрагимов входит в топ-50 казахских богачей, уточняет радио «Азаттык». Богаче Ибрагимова только пара олигархов и дочь Назарбаева — Динара.
Турецкое издание пишет, что Назарбаев собирается на отдых в Грецию. В администрации президента не смогли подтвердить или опровергнуть, действительно ли на фото сам Назарбаев, к тому же официально никто не знает, где отдыхает президент. Также в администрации не смогли пояснить, почему опубликовавший фото сайт больше не открывается на территории республики, уточняет агентство «Фергана».
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