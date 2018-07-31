Показавший полуголого Назарбаева сайт закрыт в Казахстане

Турецкий сайт газеты Нurriyet Daily News оказался недоступным для просмотра в Казахстане . На минувших выходных сайт опубликовал «непристойное» фото президента Нурсултана Назарбаева , отдыхавшего в Бодруме

Фотограф поймал момент, когда Назарбаев был только в плавательных шортах. При этом казахские СМИ не осмелились указать, что это глава государства, а назвали его «мужчиной, внешне похожим» на Назарбаева.

На сайте выложили несколько фото казахского президента. Рядом с ним в Эгейском море купаются еще несколько мужчин в плавательных шапочках. Все происходит на фоне яхты, которая может принадлежать самому богатому олигарху Казахстана Алиджану Ибрагимову . Ибрагимов входит в топ-50 казахских богачей, уточняет радио «Азаттык». Богаче Ибрагимова только пара олигархов и дочь Назарбаева — Динара.