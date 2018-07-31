Осужденного за оправдание терроризма имама вновь госпитализировали

"Здоровье моего подзащитного в неволе ухудшилось, он множество раз попадал в тюремные больницы и снова с 22 июля переведен в больницу в ИК-2 Астрахани , с болями в сердце и тяжелым дыханием", — сказал защитник.

В апреле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил имама к трем годам колонии по обвинению в публичном оправдании терроризма. Однако осужденный и его защита не согласились с обвинительным приговором и обжаловали его в апелляционном порядке. Верховный суд России подтвердил приговор.

По версии следствия, 23 сентября 2013 года Велитов произнес в одной из мечетей Москвы речь, «оправдывающую деятельность одного из участников террористической организации „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“ *. Согласно заключению экспертизы, в этой речи содержится „совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания террористической деятельности“.

По версии защиты, в молитве о прощении грехов нет оправдания терроризма, а имама попросили прочесть молитву об убитом, не сообщив, что он был членом запрещенной организации. Подсудимый отрицает свою вину.

*Террористическая организация, запрещенная в России.