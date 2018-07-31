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Осужденного за оправдание терроризма имама вновь госпитализировали
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Осужденного за оправдание терроризма имама вновь госпитализировали 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Настоятель московской мечети «Ярдям» шейх Махмуд Велитов, осужденный на три года за публичное оправдание терроризма, снова попал в тюремную больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Дагир Хасавов.
"Здоровье моего подзащитного в неволе ухудшилось, он множество раз попадал в тюремные больницы и снова с 22 июля переведен в больницу в ИК-2 Астрахани, с болями в сердце и тяжелым дыханием", — сказал защитник.
В апреле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил имама к трем годам колонии по обвинению в публичном оправдании терроризма. Однако осужденный и его защита не согласились с обвинительным приговором и обжаловали его в апелляционном порядке. Верховный суд России подтвердил приговор.
По версии следствия, 23 сентября 2013 года Велитов произнес в одной из мечетей Москвы речь, «оправдывающую деятельность одного из участников террористической организации „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“*. Согласно заключению экспертизы, в этой речи содержится „совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания террористической деятельности“.
По версии защиты, в молитве о прощении грехов нет оправдания терроризма, а имама попросили прочесть молитву об убитом, не сообщив, что он был членом запрещенной организации. Подсудимый отрицает свою вину.
Адвокат добавил, что Европейский суд по правам человека коммуницировал его жалобу по делу Велитова.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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